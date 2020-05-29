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Пассажир дал таксисту 100 долларов в залог, а тот с ними уехал. Разбираться пришлось в суде

29.05.2020 16:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После поездки пассажир оставил таксисту в залог сто долларов, а сам пошел домой за белорусскими рублями, чтобы рассчитаться по счетчику. Но когда клиент вышел с деньгами, таксиста уже не было. Вскоре водителя нашла милиция, а сегодня дело рассматривали в суде Центрального района Минска.


Как залог уехал вместе с таксистом

Обвиняемый и потерпевший возле зала суда держались особняком, хотя после «памятной» поездки они встречались в кабинете у участкового, следователя, а после даже примирились.

События, о которых идет речь в материалах уголовного дела, произошли ночью 29 марта. Минчанину Эдуарду и его знакомой надо было с улицы Мстиславца в Минске доехать до улицы Камайской. Через приложение «Яндекс.Такси» мужчина вызвал автомобиль, при этом отметил, что рассчитываться будет наличными.

— Поездка стоила 10 рублей 80 копеек. Белорусских денег не было ни у меня, ни у моей знакомой. Поэтому, когда мы прибыли на место, я предложил водителю разменять 100 долларов, но у него не оказалось наличности. Тогда я оставил ему в залог эту купюру, а сам вместе с девушкой пошел в квартиру к знакомым — за белорусскими деньгами. Сказал, что вернусь, — вспоминал в суде события той ночи потерпевший.

По ощущениям Эдуарда, спустился он минут через 25, но таксиста уже не было.

— Я обошел вокруг дома, звонил водителю с разных номеров (его телефон был в приложении) — реакции ноль. В конце концов написал в службу поддержки.

Из техподдержки ответили, что с таксистом была проведена беседа, его лишили премии, а проблему с деньгами предоставили решать клиенту самому, лишь сообщили уже известный номер телефона водителя.

— Три дня я звонил и писал водителю — ответа не было. Мне тоже никто не звонил, поэтому я подал заявление в милицию.

Сначала проверкой занялся участковый милиционер: он быстро нашел таксиста, но тот заявил, что никаких 100 долларов в глаза не видел. В итоге дело дошло до Следственного комитета, а потом и до суда.


Правда, в кабинете у следователя таксист оказался благоразумнее: признался, что 100 долларов от пассажира получал и готов их вернуть.

— С водителем мы встретились и он отдал мне 100 долларов. Еще 100 долларов я потребовал за моральный вред — на следующий день он мне дал и эти деньги. После я написал следователю, что конфликт с таксистом улажен, претензий к нему я не имею и прошу не наказывать.

В суде Эдуард подтвердил, что претензий не имеет.

«Значит эти 100 долларов ему не очень-то нужны»

Свою версию произошедшего изложил 30-летний таксист Илья.

— По опыту, в подобных ситуациях люди с деньгами выходят через 5 — 15 минут, — рассуждает водитель.

По его словам, поездку он начал в 1.01, доставил пассажиров на Камайскую — в 1.20. Потом принял 100 долларов залога и ждал пассажира под домом сорок минут. Поездку он завершил в 2.00.

В автомобиле заканчивался газ и водитель решил отправится на заправку. На обратном пути он снова проехал мимо дома, где высадил пассажира: его там не было.

— Я отправился на новый заказ. Подумал: раз пассажир не вышел, значит эти 100 долларов ему не очень-то нужны. Купюру бросил в бардачок, она там и лежала все время, я ею не распоряжался.


Водитель доказывал, что у него не было мысли завладеть чужими деньгами. Ведь если бы эта идея у него возникла, то так долго он бы пассажира не дожидался — уехал бы сразу.

— Только в кабинете у следователя мне объяснили, что закон трактует это действие как завладение деньгами. Но мне это не свойственно — я добрый человек. Очень раскаиваюсь в том, что произошло.

То, что он изначально заявил у участкового, что «никаких ста долларов не видел и не брал», Илья объяснил злостью на пассажира.

— Потом я осознал, что деньги надо возвращать. Дал все, что требовал пострадавший. Прошу освободить меня от уголовной ответственности: конфликт исчерпан, угрозы обществу не было, я раскаиваюсь и приношу всем извинения.

Заменить «уголовку» на штраф

Действия таксиста следствие трактовало по ч.1 ст. 211 УК Беларуси (Присвоение либо растрата).

Прокурор заявил, что считает возможным освободить обвиняемого от уголовной ответственности с привлечением его к административной ответственности (ст. 86 УК Беларуси) и назначить ему штраф в размере 30 БВ (810 рублей).

Суд Центрального района Минска полностью поддержал гособвинителя и вынес запрашиваемое им наказание. Также в адрес работодателя Ильи было вынесено частное постановление, суть которого сводится к тому, чтобы компания больше обращала внимание на моральный облик своих сотрудников.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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