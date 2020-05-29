Формат — классный (+ВИДЕО)

Источник материала: Вороновская газета





В школах Вороновщины прозвучали прощальные звонки. Последний учебный день запомнился не только выпускникам-2020, но и вошел в историю. Все торжественные линейки перешли в узкий круг — скромный классный формат. Хотя без парадной формы, бантов, колокольчика и напутствий учителей наверняка не обошлось.

— Даже не верится, что расстаемся не на лето — навсегда. Дверь в беззаботное детство для вас закрывается, но открываются новые горизонты. Мы отпускаем вас с верой и гордостью. Ведь успехи учеников — это успехи учителей. Мечтайте и ставьте перед собой высокие цели — и все сбудется! — напутствовала выпускников Погородненской СШ классный руководитель Галина Тадеушевна Козловская.

И у нее есть сто оснований для таких слов: каждый из ребят по-своему для нее дорог. Олег Ненартович — лидер класса и школьной команды КВН, депутат молодежного парламента, член БРСМ, спортсмен, участник интеллектуальных игр… Его эрудиция, чувство юмора и внутренняя скромность открывают путь к сердцу при первом же знакомстве. Душевные качества Эдиты Ненартович позволяют ей быть другом и помощником не только своим ровесникам, но и старшему поколению. Девушка отлично проявила себя и в учебе. Она — победитель не только районной, но и областной олимпиады по белорусскому языку. Самая старательная ученица класса — Диана Шадюль. О таких всегда говорят: не подведет. Школьница неоднократно становилась призером на различных конкурсах и соревнованиях. Да и командные состязания она любит: волейбол сплачивает. Можно позавидовать и способностям Анастасии Линго. Девушка отлично успевает по всем предметам. Особенно ей даются гуманитарные науки: заслуженные победы и призовые места выпускницы на олимпиадах по русскому и белорусскому языкам прибавили бонусов и родной школе. Надо сказать, что эти девушки претендуют на звание «золотых медалисток».







В отличие от усидчивых одноклассниц Евгений Лемантович очень энергичен и немного непоседлив. Но эти качества скорее плюс для увлеченного спортом юноши. Женя искренне радуется своим успехам и адекватно оценивает неудачи, чтобы потом уверенно продолжить борьбу. Решительность не помешала бы Ивоне Макуть. Ее скромность, природная доброта и мягкость характера рисуют лиричный образ — немного нехарактерный для нынешнего времени, но так притягивающий окружающих. Девушка всегда выступает за справедливость. Порой кажется взрослее своих одноклассников Аман Аширмядов. Спокойный, сдержанный, никогда не делает необдуманных поступков. Парень, как и многие сверстники, увлекается спортом и компьютером. Ангелину Пецюн в классе запомнят как первую модницу. Она очень много внимания уделяет своей внешности. Да и дипломатические качества в решении любого спора пророчат ей большое будущее. Иметь свою точку зрения и грамотно ее донести может не каждый.

Прощальный классный час был наполнен теплыми воспоминаниями личных сценок из «Ералаша» и тревожными ожиданиями от предстоящих экзаменов, ЦТ. Совсем скоро останутся позади звонки, оценки, переменки…







Галина ШЛЕМПО.

В нынешнем учебном году навсегда попрощаются со школой 163 юноши и девушки. Среди выпускников 24 претендуют на «золотую» медаль. Экзаменационная пора ожидает и 275 учащихся 9-х классов учреждений образования Вороновщины.