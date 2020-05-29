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Редкое фото Жанны Фриске во время болезни появилось в соцсетях

29.05.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Редкое фото Жанны Фриске во время болезни появилось в соцсетях

Сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске Наталья поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото артистки во время болезни, пишет «Московский комсомолец».

 Напомним, что Жанна Фриске скончалась в 2015 году в результате двухлетней борьбы с онкологическим заболеванием.

Жанна Фриске не появлялась на публике, поскольку не хотела, чтобы ее видели в таком состоянии.


Снимков из последних лет жизни Жанны Фриске очень мало, поэтому родственники звезды ценят каждый кадр, поскольку все они дороги воспоминаниями. На опубликованном редком фото Жанна Фриске позирует со своей сестрой, матерью и маленьким сыном Платоном. Певица везет коляску и улыбается, она выглядит счастливой.

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Сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске Наталья поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото артистки во время болезни, пишет «Московский комсомолец»....
 
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