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Конкуренты спать не дают? Лукашенко угрожал Бабрико, прошелся по Тихановскому и пообещал опубликовать компромат на Цепкало
Источник материала: Партизан
Лукашенко сегодня "метал гром и молнии" - обвинял своих потенциальных конкурентов на президентских выборах во всех смертных грехах. Виктора Бабарико якобы уличил во лжи, прошелся по Сергею Тихановскому, а также пообещал опубликовать компромат на Валерия Цепкало.
Как уже сообщалось, во время посещения Минского тракторного завода один из работников завода поинтересовался у Лукашенко, правда ли, что одному из альтернативных участников избирательной кампании еще до ее начала предлагалась должность премьер-министра
"Я понимаю, что это банкир (Виктор Бабарико - прим. БП) где-то сделал, - видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов.
И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром".
"Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной (Россия - прим. БП) недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман", - заявил Лукашенко.
С учетом, что во время визитов Лукашенко на "фабрики-заводы" и прочие колхозы, рядовые граждане задают ему заранее подготовленные и одобренные вопросы, это означает, что Лукашенко сам хотел услышать такой вопрос и затронуть именно эту тему.
Но Бабарико был не единственным, о ком сегодня говорил "с общественностью" Лукашенко. Российское издание Коммерсант
“Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого (имеется ввиду блогер Сергей Тихановский, которого власти побоялись зарегистрировать в качестве потенциального кандидата в президенты - прим. БП) иначе на назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели", - отметил Лукашенко.
"Смотрю на
"Вот "Коммерсант" разразился статьей. Поторопились, правда. Показали, откуда уши торчат. Даже целые рога. Поторопились поддержать. Естественно, накат на Лукашенко с уклоном на пандемию (не так лечим)", - добавил Лукашенко.
Но и на этом Лукашенко не остановился - еще он пообещал опубликовать компромат на своего бывшего помощника, рискнувшего "податься в президенты" Валерия Цепкало
Отвечая на вопрос о своих возможных симпатиях к потенциальным кандидатам на выборах, Лукашенко отметил, что в целом он якобы мало знает людей, которые выдвинулись.
"За исключением своего бывшего помощника. Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите - почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо - скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом", - сказал Лукашенко.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа
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Конкуренты спать не дают? Лукашенко угрожал Бабрико, прошелся по Тихановскому и пообещал опубликовать компромат на Цепкало
Лукашенко сегодня "метал гром и молнии" - обвинял своих потенциальных конкурентов на президентских выборах во всех смертных грехах. Виктора Бабарико якобы уличил...
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