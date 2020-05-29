ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Микроволновку и одежду горецким медикам передал БСЖ

29.05.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

В непростой период борьбы с короновирусом многие белорусы считают своим долгом внести посильный вклад и оказать помощь медицинским учреждениям и персоналу больниц. Горецкая районная организация ОО «Белорусский союз женщин» одна из первых в районе активно включилась в социальную кампанию по поддержке медицинских работников в условиях пандемии. В рамках республиканской акции БСЖ «Марафон поддержки» неоднократно в райбольницу направлялись нужные в нынешней ситуации антисептические, моющие, гигиенические средства, хозтовары, необходимые вещи и предметы. И вот еще одно новое доброе дело — медработникам передана микроволновая печь и одежда производства «Mark Formelle».

 

Микроволновку и одежду горецким медикам передал БСЖ

 

Такая существенная помощь стала возможной, благодаря финансированию республиканского женского объединения и местной структуры этой общественной организации. Каждая подобная акция говорит о том, что сердца наших женщин вместе с медицинскими работниками. Женщины страны стремятся помочь врачам, сестричкам, санитарочкам, чтобы они как можно дольше оставались в строю и спасали человеческие жизни.

Сегодня весь мир выражает благодарность медицинским работникам — самоотверженным героям нашего времени. Чем больше людей смогут оказать посильную помощь в обеспечении медиков всем необходимым, тем быстрее им удастся преодолеть пандемию. И каждый из нас может сделать пусть небольшой, но очень весомый и добрый жест, передав коллективу больницы то, в чем медики нуждаются на этот момент, — жидкое мыло, антисептики, средства защиты.

 

Галина Кожевникова


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В непростой период борьбы с короновирусом многие белорусы считают своим долгом внести посильный вклад и оказать помощь медицинским учреждениям и персоналу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Редкое фото Жанны Фриске во время болезни появилось в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика