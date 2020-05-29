Микроволновку и одежду горецким медикам передал БСЖ

Источник материала: Горецкий вестник

В непростой период борьбы с короновирусом многие белорусы считают своим долгом внести посильный вклад и оказать помощь медицинским учреждениям и персоналу больниц. Горецкая районная организация ОО «Белорусский союз женщин» одна из первых в районе активно включилась в социальную кампанию по поддержке медицинских работников в условиях пандемии. В рамках республиканской акции БСЖ «Марафон поддержки» неоднократно в райбольницу направлялись нужные в нынешней ситуации антисептические, моющие, гигиенические средства, хозтовары, необходимые вещи и предметы. И вот еще одно новое доброе дело — медработникам передана микроволновая печь и одежда производства «Mark Formelle».





Такая существенная помощь стала возможной, благодаря финансированию республиканского женского объединения и местной структуры этой общественной организации. Каждая подобная акция говорит о том, что сердца наших женщин вместе с медицинскими работниками. Женщины страны стремятся помочь врачам, сестричкам, санитарочкам, чтобы они как можно дольше оставались в строю и спасали человеческие жизни.

Сегодня весь мир выражает благодарность медицинским работникам — самоотверженным героям нашего времени. Чем больше людей смогут оказать посильную помощь в обеспечении медиков всем необходимым, тем быстрее им удастся преодолеть пандемию. И каждый из нас может сделать пусть небольшой, но очень весомый и добрый жест, передав коллективу больницы то, в чем медики нуждаются на этот момент, — жидкое мыло, антисептики, средства защиты.

Галина Кожевникова