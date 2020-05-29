В Витебске завершается строительство футбольного манежа

Источник материала: ОНТ

Футбол круглый год. В Витебске близится к завершению строительство манежа, где воспитанники местной спортивной школы смогут проводить тренировки даже зимой, что раньше для самого северного региона было проблемой.

Строители возводят последний фрагмент опоры будущего манежа. Но основная работа идет на самом поле. Здесь уже формируют так называемую подушку – это основа будущей площадки, сверху останется расстелить газон. Под крышей будет стадион стандартных размеров. Одновременно смогут заниматься около 100 ребят. В прошлом году в городе при местном клубе заработала академия футбола, в которой сейчас занимаются 600 детей.

Строительные работы сделаны на 90%. Осталось установить специальный купол, куда будет нагнетаться воздух. Открыть новый манеж готовятся летом. В Витебске его возвели рядом с главным стадионом, теперь здесь один большой футбольный комплекс. Подобные манежи построены уже во всех областных центрах. Витебск – последний, где не было крытой площадки.

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