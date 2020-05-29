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Дочь и внучка Кирилла Лаврова. Как выглядят наследницы великого актёра
Источник материала: СТВ
Многие люди старше 30 лет хорошо знакомы с творчеством знаменитого советского и российского актёра Кирилла Лаврова. Артист до конца жизни руководил театром, участвовал в спектаклях и снимался в фильмах.
Наибольшую популярность Лаврову принесли роли в фильмах «Живые и мёртвые», «Мой ласковый и нежный зверь», «Запретная зона». А более молодому поколению актёр известен ролью Понтия Пилата в сериале «Мастер и Маргарита».
Память о Кирилле Лаврове сохранилась не только в кинокартинах с его участием, но и в его детях. Сергей Лавров стал предпринимателем, а вот Мария Лаврова пошла по стопам отца и выбрала для себя путь актрисы.
Мария родилась 14 октября 1965 года в Ленинграде. В 1987 году будущая актриса окончила Ленинградский государственный институт музыки, кинематографии и театра. После этого Лаврова начала служить в местном ТЮЗе.
В 1990 году Мария родила дочь Ольгу от супруга Владимира Семёнова. Девушка тоже решила стать актрисой и служит в театре под названием «Такой Театр» в Санкт-Петербурге.
В 1993 году Лаврова перешла в Большой драматический театр, которым руководил её отец. Там же актриса продолжает выступать и сейчас. В настоящее время Мария задействована в спектаклях «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского, «Гроза» А. Островского, «Три сестры» А. Чехова и других.
Также актриса снимается в фильмах и сериалах. Она известна ролями в кинокартинах «Погоня за прошлым», «Шаманка», «Я подарю тебе любовь», «Ещё не вечер» и других.
Работа часто напоминает Марии об отце. Актриса рассказывала, что Кирилл Лавров любил свою профессию, но работал он больше ради семьи, чтобы иметь возможность обеспечить достойную жизнь своим близким.
Огромную поддержку своей семье оказывает и Николай Дроздов. Мужчина вместе с женой помогает дочери и внукам.
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Многие люди старше 30 лет хорошо знакомы с творчеством знаменитого советского и российского актёра Кирилла Лаврова. Артист до конца жизни руководил театром,...
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