|
В школьной тетрадке, до корки исписанной, точку сегодня поставит весна. «Последние звонки» прозвучали сегодня во всех школах Вороновщины (ВИДЕО)
29.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ситуация с COVID-19 внесла коррективы в привычный праздничный формат проведения последней линейки. И все же нотку торжественности в завершение учебного года добавил районный проект «11 лет вместе: сказать недосказанное…» Смотрите видеоролики, которые создали выпускники на прощание.
ГУО «Погородненская средня школа»
УО «Пелясская средняя школа с обучением на литовском языке»
ГУО «Дотишская средняя школа»
ГУО «Жирмунская средняя школа»
ГУО «УПК Заболотские ясли-сад — средняя школа»
ГУО «УПК Начские ясли-сад — средняя школа
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В школьной тетрадке, до корки исписанной, точку сегодня поставит весна. «Последние звонки» прозвучали сегодня во всех школах Вороновщины (ВИДЕО)
Ситуация с COVID-19 внесла коррективы в привычный праздничный формат проведения последней линейки. И все же нотку торжественности в завершение учебного года добавил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)