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В школьной тетрадке, до корки исписанной, точку сегодня поставит весна. «Последние звонки» прозвучали сегодня во всех школах Вороновщины (ВИДЕО)

29.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В школьной тетрадке, до корки исписанной, точку сегодня поставит весна. «Последние звонки» прозвучали сегодня во всех школах Вороновщины (ВИДЕО)

Ситуация с COVID-19 внесла коррективы в привычный праздничный формат проведения последней линейки. И все же нотку торжественности в завершение учебного года добавил районный проект «11 лет вместе: сказать недосказанное…» Смотрите видеоролики, которые создали выпускники на прощание.

ГУО «Погородненская средня школа»

УО «Пелясская средняя школа с обучением на литовском языке»

ГУО «Дотишская средняя школа»

ГУО «Жирмунская средняя школа»

ГУО «УПК Заболотские ясли-сад — средняя школа»

ГУО «УПК Начские ясли-сад — средняя школа

 
 
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Ситуация с COVID-19 внесла коррективы в привычный праздничный формат проведения последней линейки. И все же нотку торжественности в завершение учебного года добавил...
 
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