Cтратегические бомбардировщики B-1B ВВС США впервые в истории долетели до Киева

Источник материала: Tut.by

Пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с военными номерами 85−0060 и 86−60139 Военно-воздушных сил (ВВС) США 29 мая впервые в истории оказались в воздушном пространстве Украины, пишет Lenta.ru, ссылаясь на блог bmpd Центра анализа стратегий и технологий.



Фото: wikipedia.org

В полете над страной самолеты сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29.

Отмечается, что B-1B Lancer совершили беспосадочный перелет (с воздушной дозаправкой) «с континентальной части США в Европу, через Польшу вошли в воздушное пространство Украины, лишь немного не дойдя до Киева, после чего продолжили полет на юг через акваторию Черного моря и территорию Румынии и Турции».

По данным bmpd, до этого стратегические бомбардировщики ВВС США только один раз заходили в воздушное пространство современной Украины (самолеты B-52H Stratofortress в октябре 2019 года).

В мае издание The Drive рассказало об истребителях МиГ-29 (Fulcrum, или «Точка опоры» по кодификации НАТО) с замазанными опознавательными знаками на российской базе Хмеймим в Сирии, которые якобы в мае были переброшены в Ливию.