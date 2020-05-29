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Беларусь задолжала России более 165 миллионов за газ

29.05.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Задолженность Беларуси перед «Газпромом» за поставки газа составляет 165,57 млн долларов.

Только когда республика выплатит долг, Россия продолжит с ней переговоры о поставках в 2021 году. Такое условие озвучил председатель правления компании Алексей Миллер, передает ТАСС.

Глава «Газпрома» отметил, что речь идет о полном урегулировании задолженности.

Соответствующее письмо уже направили в Министерство энергетики Беларуси.

Накануне главы правительств двух стран Сергей Румас и Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора договорились поручить министрам энергетики продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Беларуси.

 
 
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Задолженность Беларуси перед «Газпромом» за поставки газа составляет 165,57 млн долларов.
 
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