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Беларусь задолжала России более 165 миллионов за газ
29.05.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Задолженность Беларуси перед «Газпромом» за поставки газа составляет 165,57 млн долларов.
Только когда республика выплатит долг, Россия продолжит с ней переговоры о поставках в 2021 году. Такое условие озвучил председатель правления компании Алексей Миллер, передает
Глава «Газпрома» отметил, что речь идет о полном урегулировании задолженности.
Соответствующее письмо уже направили в Министерство энергетики Беларуси.
Накануне главы правительств двух стран Сергей Румас и Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора договорились поручить министрам энергетики продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Беларуси.
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Задолженность Беларуси перед «Газпромом» за поставки газа составляет 165,57 млн долларов.
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