Беларусь задолжала России более 165 миллионов за газ

Источник материала: Ежедневник

Задолженность Беларуси перед «Газпромом» за поставки газа составляет 165,57 млн долларов.

Только когда республика выплатит долг, Россия продолжит с ней переговоры о поставках в 2021 году. Такое условие озвучил председатель правления компании Алексей Миллер, передает ТАСС .

Глава «Газпрома» отметил, что речь идет о полном урегулировании задолженности.

Соответствующее письмо уже направили в Министерство энергетики Беларуси.

Накануне главы правительств двух стран Сергей Румас и Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора договорились поручить министрам энергетики продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Беларуси.