Пинский ГРОЧС выявил нарушения в магазинах сети «Светофор»

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с решением главного государственного инспектора г.Пинска и Пинского района по пожарному надзору работниками ИНиП Пинского ГРОЧС изучена степень выполнения рекомендаций Пинского ГРОЧС № 91 от 20.03.2020 врученных руководителю ООО «МосПродуктСервис». В ходе проведенной работы установлено, что не все пункты рекомендаций выполнены в полном объеме. Имеют место нарушения в магазинах сети «Светофор» по ул. Калиновского, 5, ул. Интернациональной, 53Г в г. Пинске. В отношении ответственного за выполнение рекомендаций лица начат административный процесс в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Пресс-служба Пинского ГРОЧС.