Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

Источник материала: Tut.by

Орбитальная обсерватория SDO зафиксировала мощнейшую за последние три года вспышку на поверхности Солнца, которая указывает на завершение аномально долгого и спокойного периода солнечной «спячки». Об этом ТАСС рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.



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«При любом варианте развития событий уверенно можно утверждать одно: новый солнечный цикл начался, и он полностью определит физику нашей звезды на ближайшие одиннадцать лет. Сердце нашего светила по-прежнему бьется в ритме, который установлен из наблюдений Солнца на протяжении последних 400 лет», — рассказал ученый.

Астрономам давно известно, что на Солнце периодически происходят вспышки, в ходе которых светило резко выделяет огромное количество энергии в виде волн видимого света, теплового и рентгеновского излучения. Мощные события такого рода могут нарушать работу спутников на орбите и мешать системам радиосвязи на Земле, а также угрожать здоровью космонавтов.

Как правило, уровень вспышечной активности на Солнце колеблется с периодичностью примерно в 11 лет. Несколько лет назад ученые стали опасаться, что эта закономерность начала нарушаться за предпоследний и текущий циклы солнечной активности, для которых было характерно немного пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что подобные аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе солнечных недр.

Пробудившееся светило

Как отметил Богачев, Солнце впало в подобную аномально долгую «спячку» в конце сентября 2017 года — после того, как на его поверхности произошла рекордно мощная вспышка класса Х9.3. Это самое мощное событие такого рода за последние 15 лет.

Эта «спячка» продолжалась почти три года, до сегодняшнего утра, когда инструменты космической обсерватории SDO и других солнечных телескопов зафиксировали вспышку класса M, которая лишь на одну ступень слабее событий класса X. По словам астрофизика, это стало неожиданностью, так как подобные вспышки обычно предваряют более слабые проявления солнечной активности, вспышки класса C.

«За весь текущий год не было зарегистрировано ни одной вспышки класса C. Более того, вспышек класса C не наблюдалось с мая 2019 года. Перерыв во вспышечной активности Солнца длился почти ровно год и прервался сегодня сразу со взрыва большой мощности. Остается разобраться, означает ли это, что рост вспышечной активности во всем предстоящем цикле будет столь же бурным, или это является лишь случайностью», — отметил исследователь.

Как объясняет Богачев, по этому поводу у ученых есть две теории. С одной стороны, опыт наблюдений за прошлыми циклами активности Солнца говорит о том, что из-за подобного резкого пробуждения светила следующие вспышки будут мощнее и происходить станут чаще. С другой стороны, долгий «штиль» на Солнце и небольшое число слабых вспышек во время этого периода может действительно указывать на то, что светило движется к столетнему или даже тысячелетнему минимуму активности. В таком случае начало цикла с мощной вспышки будет простой случайностью. Последующие наблюдения за Солнцем, как надеется ученый, дадут ответ на этот вопрос.