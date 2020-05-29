Владельцы собак создают смешные видео «человеческих домашних занятий» своих питомцев на карантине

Источник материала: ОНТ

Смешные видеоролики, которые показывают, как собаки «занимаются» человеческими домашними делами на карантине, набирают популярность в соцсетях. Владельцы развлекаются, как могут, во время самоизоляции, и вот придумали новую творческую забаву.

Хозяева собак имитируют, будто их питомцы выполняют различные домашние дела (едят, занимаются спортом, моют посуду), надевая на них свою одежду, но делая все своими руками. Создается иллюзия, будто собаки поднимают тяжести или моют тарелки, держа их человеческими руками. Владельцы же прячутся за ними.

Смотрите на видео, как хозяева собак развлекают себя во время самоизоляции.





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