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Пожар возле агрогородка Колодищи: погиб хозяин дачного дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сразу несколько пожаров произошло в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, во время происшествия в Минском районе погиб человек. Трагедия произошла в садоводческом товариществе возле агрогородка Колодищи. Прибывшие на место спасатели заметили дым на втором этаже дачного дома. Внутри был обнаружен погибший хозяин. Причина возгорания устанавливается.
А в деревне Кизилово Молодечненского района пожар почти полностью уничтожил деревянный дом. Погибла 71-летняя хозяйка. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки.
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Новости Беларуси. Сразу несколько пожаров произошло в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, во время происшествия в Минском районе погиб...
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