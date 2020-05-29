Названы победители конкурса «Человек Дела: успешный старт-2020

Церемония награждения прошла 27 мая 2020 г. в формате онлайн-трансляции из минского бизнес-отеля «Виктория Олимп Отель».

На протяжении 24 лет такой значимый для Беларуси конкурс как «Человек Дела» отмечает учредителей и топ-менеджеров крупных белорусских компаний. В то время, как «погоду» на рынке делают не только гранды, но и предприятия малого и среднего бизнеса.

И в 2020 году Оргкомитет и общественный совет конкурса «Человек Дела» специально для МСБ объявили новый тур – «Успешный старт». Рассматривая кандидатуры лауреатов, общественный совет конкурса под руководством академика П.Г.Никитенко, учитывал, кроме экономических показателей, личные качества кандидатов: креативность мышления, нацеленность на высокий результат, предпринимательский дух, инновационность и профессионализм. Из более чем сотни рекомендованных бизнесменов совет, как всегда, выбрал 12 лучших.

Лауреатам конкурса «Человек дела: успешный старт» вручены дипломы Издательской группы «Дело» и памятные призы «На коне!» работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского.

Лауреаты конкурса «Человек Дела: успешный старт-2020»:

в сфере банковских технологий – Председатель Правления ЗАО «РРБ-БАНК» ВИТАЛИЙ ДРАНКЕВИЧ в сфере интеграции платежных систем – директор ЗАО «ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА БЕЛКАРТ» ЕЛЕНА НЕСТЕРЁНОК в продвижении зарубежного бренда на белорусском рынке – учредитель и директор группы компаний «SIBOCOM» КОНСТАНТИН СИМХОВИЧ в сфере финансовых технологий – управляющий СООО «АЙ ПЭЙ» (IPAY) ВЛАДИМИР КЛИМЕНКО в сфере производства здорового питания – соучредитель и директор ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРАВИЛА ВКУСОВ» ИРИНА ДОМОРАЦКАЯ в сфере строительного проектирования – учредитель и директор архитектурной студии «МАЙСТЭРНИ» МАКСИМ ВЕРЕМЕЮК в организации платежей с использованием QR-кодов – директор ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ» АНДРЕЙ ХВАЛЬКО в сфере инновационных, наукоемких, высокоэффективных технологий – генеральный директор и соучредитель ООО «МАГИЯ СВЕТА» ЛЮДМИЛА ТАНИНА в сфере производства инновационных строительных материалов – учредитель и управляющий ООО «ТЕПАН-БЕЛ» ВИТАЛИЙ ШАПОВАЛОВ в сфере лесозаготовок – учредитель и директор ООО «РУБИМЛЕС» НИКОЛАЙ ЛИПКО в сфере технологий ретейла – учредитель и генеральный директор ООО «МЭТР ЗАСЛАВЛЬ» ДМИТРИЙ ГЛАДКИЙ в сфере консалтинговых услуг и аутсорсинга – учредитель и директор ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» ЕВГЕНИЙ ОСИПЕНКО

Более подробную информацию о лауреатах конкурсасм. в бизнес-издании «Человек Дела».