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Названы победители конкурса «Человек Дела: успешный старт-2020
Источник материала: БДГ
Церемония награждения прошла 27 мая 2020 г. в формате
На протяжении 24 лет такой значимый для Беларуси конкурс как «Человек Дела» отмечает учредителей и топ-менеджеров крупных белорусских компаний. В то время, как «погоду» на рынке делают не только гранды, но и предприятия малого и среднего бизнеса.
И в 2020 году Оргкомитет и общественный совет конкурса «Человек Дела» специально для МСБ объявили новый тур – «Успешный старт». Рассматривая кандидатуры лауреатов, общественный совет конкурса под руководством академика П.Г.Никитенко, учитывал, кроме экономических показателей, личные качества кандидатов: креативность мышления, нацеленность на высокий результат, предпринимательский дух, инновационность и профессионализм. Из более чем сотни рекомендованных бизнесменов совет, как всегда, выбрал 12 лучших.
Лауреатам конкурса «Человек дела: успешный старт» вручены дипломы Издательской группы «Дело» и памятные призы «На коне!» работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского.
Лауреаты конкурса «Человек Дела: успешный старт-2020»:
Более подробную информацию о лауреатах конкурсасм. в бизнес-издании «Человек Дела».
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Церемония награждения прошла 27 мая 2020 г. в формате онлайн-трансляции из минского бизнес-отеля «Виктория Олимп Отель».
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