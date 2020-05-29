Минский метрополитен переходит на летний график. Какие изменения ожидаются?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 1 июня минское метро переходит на летний график, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





На синей ветке интервал движения поездов утром и вечером в часы пик теперь будет не более 2,5 минут. Такой же перерыв в движении сделают и с 17:00 до 19:00.





На красной ветке в это же время пассажиры будут ожидать поезд не больше 3 минут.