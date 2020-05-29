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В Молодечно 71-летний водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария произошла в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
71-летний водитель сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате аварии школьница госпитализирована. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. Авария произошла в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 71-летний водитель сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую...
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