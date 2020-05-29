Мужчина познакомился с женщиной через интернет, а при встрече убил ее

Источник материала: ОНТ

Гомельский городской отдел СК расследует убийство 59-летней женщины, сообщается на сайте СК Беларуси.

43-летний мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств и договорился о встрече. Он два раза приезжал к новой знакомой домой. После распития спиртных напитков на втором свидании между ними произошел конфликт, и гость задушил хозяйку квартиры, затем попытался скрыть следы преступления, похитил деньги из кошелька убитой и скрылся.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Оказалось, что ранее он уже был судим за кражу мобильного телефона у другой интернет-знакомой из Гомеля, к которой приходил на свидание.

Возможно, что от его противоправных действий могли пострадать и другие женщины. Тех, кто обладает соответствующей информацией, просят звонить по телефонам: (80232) 59-57-21, (8029) 843-35-80.

Фото: УСК по Гомельской области

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