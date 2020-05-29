﻿ Мужчина познакомился с женщиной через интернет, а при встрече убил ее. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчина познакомился с женщиной через интернет, а при встрече убил ее

29.05.2020 18:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина познакомился с женщиной через интернет, а при встрече убил ее

Гомельский городской отдел СК расследует убийство 59-летней женщины, сообщается на сайте СК Беларуси.

43-летний мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств и договорился о встрече. Он два раза приезжал к новой знакомой домой. После распития спиртных напитков на втором свидании между ними произошел конфликт, и гость задушил хозяйку квартиры, затем попытался скрыть следы преступления, похитил деньги из кошелька убитой и скрылся.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Оказалось, что ранее он уже был судим за кражу мобильного телефона у другой интернет-знакомой из Гомеля, к которой приходил на свидание.

Возможно, что от его противоправных действий могли пострадать и другие женщины. Тех, кто обладает соответствующей информацией, просят звонить по телефонам: (80232) 59-57-21, (8029) 843-35-80.

Фото: УСК по Гомельской области

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельский городской отдел СК расследует убийство 59-летней женщины, сообщается на сайте СК Беларуси. 43-летний мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Октябрьской площади открывается небольшой автокинотеатр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика