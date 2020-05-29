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Мужчина познакомился с женщиной через интернет, а при встрече убил ее
Источник материала: ОНТ
Гомельский городской отдел СК расследует убийство 59-летней женщины,
43-летний мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств и договорился о встрече. Он два раза приезжал к новой знакомой домой. После распития спиртных напитков на втором свидании между ними произошел конфликт, и гость задушил хозяйку квартиры, затем попытался скрыть следы преступления, похитил деньги из кошелька убитой и скрылся.
Мужчину задержали и заключили под стражу. Оказалось, что ранее он уже был судим за кражу мобильного телефона у другой интернет-знакомой из Гомеля, к которой приходил на свидание.
Возможно, что от его противоправных действий могли пострадать и другие женщины. Тех, кто обладает соответствующей информацией, просят звонить по телефонам: (80232) 59-57-21, (8029) 843-35-80.
Фото: УСК по Гомельской области
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Гомельский городской отдел СК расследует убийство 59-летней женщины, сообщается на сайте СК Беларуси. 43-летний мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств...
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