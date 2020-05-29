В Ляховичском районе в ДТП при опрокидывании автомобиля в кювет погиб пассажир

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 29 мая, около 14 часов на автодороге "Новоселки-Своятичи" перевернулся автомобиль Nissan, в результате чего погиб пассажир.





По предварительной информации, 60-летний водитель на закруглении гравийной дороги съехал в кювет и автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погиб пассажир, 53-летний житель деревни Своятичи, находившийся на заднем сидении и не пристегнутый ремнем безопасности. Водитель и передний пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали.





На месте аварии работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ .

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно п.9.5 Правил дорожного движения, водитель обязан быть пристегнутым! Перевозить пассажиров допускается исключительно с пристегнутыми ремнями безопасности, это требование указано в п.23.2 Правил.

Уважаемые участники дорожного движения! Дорога полна неожиданностей, и не исключено, что в критической ситуации именно ремень безопасности спасет жизнь. Берегите себя и своих близких!