ВОЗ: Беларусь в топ-5 стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев COVID-19 за последние 14 дней

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь вошла в пятерку стран Европы, где было зарегистрировано наибольшее совокупное число подтвержденных случаев COVID-19 за последние 14 дней. Об этом сообщил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Клюге, Беларусь, Россия, Великобритания, Турция и Италия стали странами, в которых за последние две недели зарегистрировано самое большое число случаев заражения COVID-19.

Он также сообщил, что в 53-х европейских странах, где проживают 900 млн человек, в целом подтверждено более 2 миллионов случаев COVID-19, более 175 тысяч человек умерли.

94% всех скончавшихся пациентов — это люди старше 60 лет, в 59% случаев — мужчины. 97% всех смертей были среди тех, у кого было хотя бы одно основное заболевание, причем сердечно-сосудистые заболевания были главной сопутствующей патологией.

Клюге также сообщил, что на Европу приходится 38% всех случаев инфицирования и около 50% летальных исходов в мире.

Глава регионального бюро подчеркнул, что «контроль за вирусом и восстановление экономики идут рука об руку».

«Нам необходимы две вещи — ответственное управление и ответственные граждане. Это значит, что лидеры должны общаться с народом и понимать народ. А со стороны граждан мы ожидаем, что они будут прислушиваться к ответственному руководству. Это значит, что мало что поменяется с отменой ограничительных мер. Лекарства и вакцины от вируса до сих пор нет», — сказал Клюге.