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Защитные маски в автобусах и троллейбусах, магазинах, аптеках, отделениях банков и связи
29.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Такое решение принято на заседании рабочей группы по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска завоза и распространения инфекции COVID-19 в Гродненской области.
Первыми ввели такое обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания для населения в Гродненском троллейбусном управлении. Информация вывешена в каждом городском троллейбусе в ночь на пятницу 29 мая.
– На нашем предприятии уже на протяжении месяца введен жесткий контроль. У сотрудников и посетителей на проходной измеряется температура тела и без маски находиться нельзя,– подчеркивает директор Гродненского троллейбусного управления Виктор Шарейко. – С апреля отменена продажа талонов водителями.
Эти же меры необходимо ввести на междугородных автобусных маршрутах, городских маршрутах и такси.
Дополнительные противоэпидемические мероприятия осуществляются также
На предприятиях торговли поставлена задача обеспечить при входе в торговый зал достаточное количество одноразовых перчаток. Рекомендовано ограничить количество одновременно находящихся в торговых объектах продовольственной и непродовольственной группы, общепита, а аптеках, отделениях банков и на почте с учетом соблюдения мер социального дистанцирования.
Николай ШЛЫК
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Такое решение принято на заседании рабочей группы по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска завоза и распространения инфекции...
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