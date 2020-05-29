Защитные маски в автобусах и троллейбусах, магазинах, аптеках, отделениях банков и связи

Источник материала: Вороновская газета





Такое решение принято на заседании рабочей группы по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска завоза и распространения инфекции COVID-19 в Гродненской области.

Первыми ввели такое обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания для населения в Гродненском троллейбусном управлении. Информация вывешена в каждом городском троллейбусе в ночь на пятницу 29 мая.

– На нашем предприятии уже на протяжении месяца введен жесткий контроль. У сотрудников и посетителей на проходной измеряется температура тела и без маски находиться нельзя,– подчеркивает директор Гродненского троллейбусного управления Виктор Шарейко. – С апреля отменена продажа талонов водителями.

Эти же меры необходимо ввести на междугородных автобусных маршрутах, городских маршрутах и такси.

в магазинах , аптеках, отделениях связи и банков. Рабочая группа при облисполкоме рекомендовала председателям районных, городского исполнительного комитета внести такие пункты в районные мероприятия. Дополнительные противоэпидемические мероприятия осуществляются также, аптеках, отделениях связи и банков. Рабочая группа при облисполкоме рекомендовала председателям районных, городского исполнительного комитета внести такие пункты в районные мероприятия.





На предприятиях торговли поставлена задача обеспечить при входе в торговый зал достаточное количество одноразовых перчаток. Рекомендовано ограничить количество одновременно находящихся в торговых объектах продовольственной и непродовольственной группы, общепита, а аптеках, отделениях банков и на почте с учетом соблюдения мер социального дистанцирования.

Николай ШЛЫК

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