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Швейцарский суд обязал нанимателей оплачивать аренду сотрудникам, которые работают из дома

29.05.2020 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федеральный суд Швейцарии постановил, что нанимателям нужно частично оплачивать аренду сотрудникам, которые работают из дома. При этом неважно, пришлось ли работнику переселиться в квартиру большего размера или снять дополнительное жилье, чтобы работать на «удаленке». Об этом сообщает издание swissinfo.ch.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Такое решение суд принял в ходе разбирательства между аудиторской компанией и ее сотрудником, которому пришлось работать из дома и который хотел получить за это частичную компенсацию арендной платы. Наниматель утверждал, что они с работником заранее об этом не договаривались, однако суд постановил, что работник вправе был бы потребовать такую компенсацию даже после увольнения. Теперь компания обязана будет выплачивать сотруднику 150 франков (около 374 рублей) ежемесячно.

Томас Гайзер, профессор трудового права в университете Санкт-Галлена, называет такое решение справедливым, поскольку «закон обязывает нанимателя возмещать работникам все расходы, потребовавшиеся для выполнения работы». Поэтому те работники, которые работают из дома по инициативе нанимателя, вправе потребовать от него компенсацию аренды жилья. А вот те, кто ушел на «удаленку» по своей инициативе, могут ее и не получить. Но против такого разделения уже высказались швейцарские профсоюзы. По их мнению, люди могут быть вынуждены работать из дома по различным причинам.

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