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Более 180 белорусских вахтовиков не вышли на работу в России

30.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С руководителями компании-работодателя была проведена профилактическая беседа для недопущения подобных случаев.

 Более 180 вахтовиков из Беларуси не пустили на работу в российскую компанию из-за того, что работодатель не обеспечил им условия для прохождения карантина, заявил в пятницу замглавы Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Забозлаев.

Белорусы должны были сегодня прилететь в Югру, на работу в "Интеллект Дриллинг Сервисиз", однако самолет так и не вылетел, пишет sputnik.by

"Так как компания не обеспечила места для размещения этих работников на двухнедельную изоляцию, этот рейс был отменен, - рассказал Забозлаев.


Он отметил, что теперь все работы, которые должны были выполнять белорусские вахтовики, поручат местным сотрудникам и подрядчикам. С руководителями компании была проведена беседа для недопущения подобных случаев в дальнейшем.

Ранее глава ХМАО Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому вахтовики, пребывающие в регион, должны в течение двух недель находиться на карантине после прибытия к месту работы. Размещать их необходимо в таких условиях, которые не позволят контактировать с другими сотрудниками предприятия в течение 14 дней.
 
 
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С руководителями компании-работодателя была проведена профилактическая беседа для недопущения подобных случаев.
 
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