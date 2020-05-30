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Калинкина: Каждые белорусские выборы это диалог про яблоневый сад и навозную кучу

30.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В моем личном рейтинге анекдотов про белорусов и Лукашенко этот – номер один.

Калинкина: Каждые белорусские выборы это диалог про яблоневый сад и навозную кучу
Фото Белсат
Выползли два червяка из-под навозной кучи,  лежат на солнышке, на голубое небо любуются и вдруг червяк-сын задумчиво говорит: 

– Папа, посмотри, как другие живут: кто-то в яблоневом саду, кто-то в абрикосовом,  кто-то клубникой и малиной обжирается. А мы всегда в навозе и только в навозе.

Папа подумал немного и пополз назад в свою кучу: 

- Сынок, давай за мной, потому что есть такое понятие – Родина!

Собственно, почти каждые белорусские выборы это диалог про яблоневый сад и навозную кучу: про то, как мы могли бы жить и как живем с этой властью, с этими порядками, с этим президентом. 

По-другом нельзя, нас нигде не ждут, цените то, что имеете, – это лейтмотив каждой предвыборной кампании  Александра  Лукашенко. Не считайте навоз говном, а считайте – компостом, – это его главный аргумент в защиту своей политики. И мы раз за разом, после каждых выборов заползаем обратно в свои домики. 

Уже первые презентации потенциальных кандидатов в президенты на нынешних выборах показали, что спор о том, на какую жизнь белорусы имеют право, будет особенно острым. Виктор Бабарыко говорит, что он видит Беларусь европейской Швейцарией, Валерий Цепкало предлагает вариант развития по примеру Сингапура и лучших мировых образцов. Ну а Александр Лукашенко инспектирует фермы и осматривает ракеты по старому дедовскому принципу: вдруг война, а я голодный. И нет никакой надежды на то, что при нем война в головах когда-нибудь закончится. Что эта власть придет к простому пониманию, что люди, экономика, государство должны жить, а не выживать. 

Война в головах и у нашей традиционной титульной оппозиции. Сегодня многие накинулись на Бабарыко и Цепкало так, будто эти кандидаты еще хуже, чем Лукашенко. Будто сейчас Беларусью правит Нобелевский лауреат, образец ума и мудрости, а оппонировать ему решились двоечники-недоучки. 

Давайте все-таки определимся, где мы хотим жить — в яблоневом саду или в куче навоза.  И в оценке кандидатов будем исходить из этого.

Другое дело, что нет доверия к белорусским выборам. И в этом смысле надежды Цепкало и Бабарыко на более-менее честный подсчет голосов выглядят откровенно наивными.  Я даже допускаю, что они лично готовы презентоваться на выборах, принять результат, который объявит Лидия Ермошина, и жить себе дальше своей не самой плохой жизнью.  Но готовы ли к этому мы? Готова ли к этому оппозиция, которая 25 лет бьется о стены политического гетто? 

Лично у меня нет надежды на чудо, и, соответственно, на эти выборы. Но я вижу, что именно э выборы могут стать началом масштабной кампании «Лукашенко, уходи!» – общенациональных проводов Александра Григорьевича на пенсию. В этом смысле Статкевич и Бабарыко, Цепкало и Тихановский, Ковалькова, Козлов, Губаревич, я, «Народная Воля», тысячи политических и общественных активистов работают на одно и то же. На то, чтобы белорусам, которые не представляют себе иной жизни, нежели в куче навоза, или уже не надеются пожить по-человечески, вернули надежду и вернули право голоса. 

В конце концов, если мы не уверены, что наши голоса посчитают на избирательных участках, мы ведь можем и открыто об этом заявить. Не так ли? Выборами не только жизнь не заканчивается, но не заканчивается и политика. Как-то мы давно об этом позабыли.

Текст опубликован в авторской редакции
 
 
 
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В моем личном рейтинге анекдотов про белорусов и Лукашенко этот – номер один.
 
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