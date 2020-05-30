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Модель нашла способ сделать себя моложе с помощью тату

30.05.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Модель нашла способ сделать себя моложе с помощью тату

Популярная в Германии модель и звезда телевизионных шоу Кейт Мерлан «омолодила» себя с помощью татуировки. Историю рассказывает Daily Star.

33-летняя женщина сделала тату в виде веснушек на скулах и носу. Модель заявляет, что веснушки придают ее лицу более юный вид.


Мерлан рассказала, что тату ей делали 2,5 часа. «Веснушки» обошлись Кейт в 250 евро.

Немка призналась, что родственники и друзья отговаривали ее от необычной задумки, но она все-таки настояла на своем.


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Популярная в Германии модель и звезда телевизионных шоу Кейт Мерлан «омолодила» себя с помощью татуировки. Историю рассказывает Daily Star. 33-летняя женщина сделала...
 
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