Модель нашла способ сделать себя моложе с помощью тату

Источник материала: ОНТ

Популярная в Германии модель и звезда телевизионных шоу Кейт Мерлан «омолодила» себя с помощью татуировки. Историю рассказывает Daily Star.

33-летняя женщина сделала тату в виде веснушек на скулах и носу. Модель заявляет, что веснушки придают ее лицу более юный вид.





Мерлан рассказала, что тату ей делали 2,5 часа. «Веснушки» обошлись Кейт в 250 евро.

Немка призналась, что родственники и друзья отговаривали ее от необычной задумки, но она все-таки настояла на своем.





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