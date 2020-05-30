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Стивену Джеррарду - 40! А вы помните лидеров «Ливерпуля» 2000-х?

30.05.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня исполняется 40 лет одному из лучших полузащитников мира Стивену Джеррарду. SPORT.TUT.BY рассказывает о главных вехах в карьере англичанина и предлагает вспомнить звезд невероятного «Ливерпуля» 2000-х.


Reuters

Стиви попал в академию «Ливерпуля» уже в восемь лет. Впрочем, он с детства был связан с клубом и еще по одной причине: в 1989 году двоюродный брат Джеррарда был одним из 96 погибших фанатов «Ливерпуля» в давке на «Хиллсборо».

В детских и юношеских командах Стивен не всегда попадал в основной состав, а в какой-то момент даже начал искать себе другой клуб, отправив резюме в большинство команд Премьер-лиги. Тем не менее, вскоре после окончания школы ему все-таки предложили первый профессиональный контракт.

Джеррард рассматривался, как игрок дубля с потенциалом стать футболистом ротации в основной команде, но ему сразу же удалось так впечатлить главного тренера Жерара Улье, что тот мгновенно начал ставить Стивена в основу. А уже в 23 года хавбек стал капитаном команды.

Переломным для Стивена стал 2005-й год. 25 мая «Ливерпуль» в одном из лучших финалов Лиги чемпионов обыграл по пенальти «Милан» после камбэка с 0:3. Джеррард был признан лучшим игроком матча, а уже через несколько дней появились сообщения о его переходе в «Челси». Тогдашний тренер «Ливерпуля» Рафа Бенитес уговаривал Стивена остаться, но тот объявил, что настало время сменить форму. С этой мыслью Джеррард лег спать, а уже на следующий день он позвонил коучу, чтобы извиниться.

Капитан просил прощения за минутную слабость у клуба и болельщиков, пообещав, что не покинет «Ливерпуль» до тех пор, пока команда в нем нуждается.

Расставание произошло лишь десять лет спустя. К тому моменту Стивен выиграл с клубом 11 трофеев. Его последний выход на поле болельщики сопровождали хоровым «You`ll Never Walk Alone», а Джеррарду, казалось, даже было неловко от такого внимания.

В активе Джеррарда есть все личные награды Англии, но он так ни разу и не получил приз лучшему игроку мира. Стивену просто не повезло родиться в одну эпоху с Криштиану Роналду и Месси, которые оставили без этого звания и других великих полузащитников поколения — Хави и Иньесту.

Впрочем, сам Джеррард неоднократно говорил, что для личные награды не играют роли без командных. А вы помните главных героев «Ливерпуля» 2000-х?

Фото: Reuters, официальный сайт «Ливерпуля».

 

 
 
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Сегодня исполняется 40 лет одному из лучших полузащитников мира Стивену Джеррарду. SPORT.TUT.BY рассказывает о главных вехах в карьере англичанина и предлагает...
 
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