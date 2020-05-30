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Фотофакт: Как Лукашенко в районе Тракторного усердно охраняли
Источник материала: Партизан
Пятничный фотофакт, сделанный во дворах напротив МТЗ.
Как
Фото из Facebook Виктора Горбачева
– Утром в районе МТЗ все было обложено. А эти фотографии сделаны конкретно во дворах напротив предприятия, – сказал собеседник.
Отметим, на фото – больше десяти людей в штатском и в милицейской форме. И это только на один дом.
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Пятничный фотофакт, сделанный во дворах напротив МТЗ.
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