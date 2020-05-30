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Фотофакт: Как Лукашенко в районе Тракторного усердно охраняли

30.05.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятничный фотофакт, сделанный во дворах напротив МТЗ.
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Как рассказал «Салiдарнасцi» известный предприниматель Виктор Горбачев, такую картину можно было наблюдать 29 мая в первой половине дня, в то время как Минский тракторный завод посещал Александр Лукашенко.

Фото из Facebook Виктора Горбачева

– Утром в районе МТЗ все было обложено. А эти фотографии сделаны конкретно во дворах напротив предприятия, – сказал собеседник.

Отметим, на фото – больше десяти людей в штатском и в милицейской форме. И это только на один дом.
 
 
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Пятничный фотофакт, сделанный во дворах напротив МТЗ.
 
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