Прислушались к народу? МВД: баллы за отсутствие техосмотра, вероятно, начисляться не будут

Напомним, проект нового КоАПа содержит и балльную систему. Согласно проекту 1 балл собираются начислять за отсутствие техосмотра. И подавляющее число комментаторов недоумевали: зачем? Как написал кто-то в обсуждении - "За техосмотр и штраф, и баллы? То же самое, что два раза судить за кражу." Справедливости ради надо отметить, что как отмечает ГАИ, система будет работать так: если на счету нарушителя 0 баллов, то за первый административный проступок, предусматривающий начисление баллов, начисляется один балл, а штраф не выписывают.





Кажется, МВД прислушалось к мнениям автомобилистов. За отсутствие ТО баллы, скорее всего, начисляться не будут.





Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сегодня сообщила: "На основании предложений граждан, высказанных в ходе общественного обсуждения проектов административных кодексов, Министерством внутренних дел рассматривается вопрос о пересмотре перечня правонарушений, за которые будут начисляться штрафные баллы в рамках предлагаемой балльной системы. Число таких нарушений будет сокращено.





В частности, из данного перечня планируется исключить нарушение, связанное с управлением транспортным средством без разрешения на его допуск к участию в дорожном движении..."





А пока полезная табличка, в которой наглядно показано, какие баллы и за что планируют начислять в Беларуси (таблица - из газеты МВД "На страже"):











