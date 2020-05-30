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В Несвижском районе стартовала республиканская пропагандистская акция «Не оставляйте детей одних!»

30.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей от пожаров, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности в Несвижском районе стартовала республиканская пропагандистская акция «Не оставляйте детей одних!».

В Несвижском районе стартовала республиканская пропагандистская акция «Не оставляйте детей одних!»

Работники Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям организовали адресное распространение наглядно-изобразительной продукции посредством почтовой связи. При выборе адресатов несвижские спасатели делали упор на семьи, находящиеся в социально опасном положении.

В тематические конверты, на которые работники Несвижского РОЧС нанесли обучающую инфографику, спасатели вложили письма, а также наглядно-изобразительную продукцию. Эта информация призвана оповестить родителей о том, как важно соблюдать правила безопасной жизнедеятельности и сделать максимально безопасным проживание детей в доме или квартире.

Несвижские спасатели надеются, что такая форма работы в очередной раз напомнит родителям о самом главном в жизни — о безопасности детей.

«НН».


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С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей от пожаров, снижения количества чрезвычайных ситуаций с
 
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