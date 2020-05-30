Не покупают белорусского. В Беларуси хотят ограничить продажу секонд-хенда

belsat.eu В документе говорится, что основная цель нововведения – ограничить продажу в Беларуси товаров секонд-хенд. Для этого планируется ограничить продажу в одном торговом объекте бывшей в употреблении одежды вместе с новыми товарами, включая стоковые, пишет





В МАРТ заявляют, импортеры декларируют «стоковые» товары в качестве товаров секонд-хенд и таким образом уклоняются от уплаты пошлин на новые готовые изделия (в среднем 15% от реальной стоимости).









Также отмечается, что удельный вес импорта товаров секонд-хенд, поступающий в Беларусь для продажи, в объеме «чистого» импорта потребительских товаров легкой промышленности составляет около 10 %, а фактическая сумма продаж таких товаров может составлять около $ 250 млн.





Кроме того, МАРТ заявляет, что белорусы предпочитают одежду секонд-хенд одежде белорусского производства.





Ограничение же продажи в одном торговом объекте секонд-хенда и новых товаров, в том числе стоковых, создаст дополнительные условия для развития справедливой конкуренции между белорусскими и зарубежными производителями.







