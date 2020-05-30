Как городские библиотеки готовятся к летнему сезону?

Источник материала: Пинский Вестник

Здесь всегда рады каждому читателю, но ввиду особой

санитарной ситуации организованы дополнительные

услуги, которые сократят время пребывания в

общественном месте, к тому же можно получить их, не

выходя из дома.



Так, на библиотечном сайте: pinsklib.

by в соответствующем разделе ру

брики «Онлайн-чтение» предлага

ется познакомиться с самыми ин

тересными журналами, представ

ленными в электронном варианте

начиная с 2013 года. Изданий здесь

даже больше, чем в библиотеке. Те

матика на любой вкус: от вязания на

спицах до научно-технических про

блем. Предусмотрена возможность

скачать журналы в формате pdf.



На том же сайте открыта вирту

альная справочная служба «Спроси

библиотекаря». Вопросы могут быть

самого различного характера, но ка

саться деятельности библиотек, в

том числе содействия в поиске ин

формации или необходимых книг.



Городская центральная библио

тека продолжает военно-патрио

тическую акцию «В память о вели

ком подвиге», предлагая поделить

ся стихотворением собственного

сочинения, посвященным Великой

Отечественной войне. Материалы

направляются на адрес электрон

ной почты:

и будут

размещены на интернет-ресурсе го

родской ЦБС. Тем временем пин

ские библиотекари участвуют в об

ластном конкурсе виртуальных про

ектов краеведческой направленно

сти. Онлайн только расширяет наши

познания и является хорошим сред

ством поделиться ими.



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Возможности дистанционного

обучения активно используют в дет

ской школе искусств № 3, где учат

танцам и музыке.



Многие учащиеся сегодня занима

ются удаленно — дома. В организа

ции учебного процесса применяют

ся информационно-коммуникаци

онные технологии, обеспечивающие

взаимодействие учителей и их подо

печных. При определенных сложно

стях такого подхода администрация

школы отмечает и положительные

моменты. Воспитывается чувство

личной ответственности, появляется

интерес к самостоятельным заняти

ям, формируются навыки планиро

вания при выполнении заданий, что

способствует развитию творческо

го мышления. Ребята присылают фо

то- и видеоотчеты. На официальной

страничке в Инстаграм для учащихся

школа организовала конкурс само

стоятельных творческих хореогра

фических работ «Коронный номер».



Продолжается участие в значи

мых творческих состязаниях. Так,

успели съездить на VI международ

ный конкурс-фестиваль «Новые вер

шины-2020» в Минске , а выступать в

майском III международном конкур

се исполнительских видов искусств

«Сябры» уже пришлось на «удален

ке». И в каждом случае у пинчан по

несколько дипломов. Особо удавал

ся классический и эстрадный танец.

Обладателями наград первой степе

ни становились Мария Байчикова,

Алина Германович, Полина Вакуль

чик, Софья Коробович, Варвара За

мойская, Яна Тумилович. А также до

стойно отмечен ансамбль эстрадно

го танца «Ассорти».



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ



Фото из открытых интернет-источников