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Как городские библиотеки готовятся к летнему сезону?
30.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Здесь всегда рады каждому читателю, но ввиду особой санитарной ситуации организованы дополнительные услуги, которые сократят время пребывания в общественном месте, к тому же можно получить их, не выходя из дома.
Так, на библиотечном сайте: pinsklib.by в соответствующем разделе рубрики «Онлайн-чтение» предлагается познакомиться с самыми интересными журналами, представленными в электронном варианте начиная с 2013 года. Изданий здесь даже больше, чем в библиотеке. Тематика на любой вкус: от вязания на спицах до научно-технических проблем. Предусмотрена возможность скачать журналы в формате pdf.
На том же сайте открыта виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря». Вопросы могут быть самого различного характера, но касаться деятельности библиотек, в том числе содействия в поиске информации или необходимых книг.
Городская центральная библиотека продолжает военно-патриотическую акцию «В память о великом подвиге», предлагая поделиться стихотворением собственного сочинения, посвященным Великой Отечественной войне. Материалы направляются на адрес электронной почты:
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Возможности дистанционного обучения активно используют в детской школе искусств № 3, где учат танцам и музыке.
Многие учащиеся сегодня занимаются удаленно — дома. В организации учебного процесса применяются информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие взаимодействие учителей и их подопечных. При определенных сложностях такого подхода администрация школы отмечает и положительные моменты. Воспитывается чувство личной ответственности, появляется интерес к самостоятельным занятиям, формируются навыки планирования при выполнении заданий, что способствует развитию творческого мышления. Ребята присылают фото- и видеоотчеты. На официальной страничке в Инстаграм для учащихся школа организовала конкурс самостоятельных творческих хореографических работ «Коронный номер».
Продолжается участие в значимых творческих состязаниях. Так, успели съездить на VI международный конкурс-фестиваль «Новые вершины-2020» в Минске, а выступать в майском III международном конкурсе исполнительских видов искусств «Сябры» уже пришлось на «удаленке». И в каждом случае у пинчан по несколько дипломов. Особо удавался классический и эстрадный танец. Обладателями наград первой степени становились Мария Байчикова, Алина Германович, Полина Вакульчик, Софья Коробович, Варвара Замойская, Яна Тумилович. А также достойно отмечен ансамбль эстрадного танца «Ассорти».
Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
Фото из открытых интернет-источников
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Здесь всегда рады каждому читателю, но ввиду особой санитарной ситуации организованы дополнительные услуги, которые сократят время пребывания в общественном...
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