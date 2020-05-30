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Как городские библиотеки готовятся к летнему сезону?

30.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Здесь всегда рады каждому читателю, но ввиду особой санитарной ситуации организованы дополнительные услуги, которые сократят время пребывания в общественном месте, к тому же можно получить их, не выходя из дома.

Так, на библиотечном сайте: pinsklib.by в соответствующем разделе рубрики «Онлайн-чтение» предлагается познакомиться с самыми интересными журналами, представленными в электронном варианте начиная с 2013 года. Изданий здесь даже больше, чем в библиотеке. Тематика на любой вкус: от вязания на спицах до научно-технических проблем. Предусмотрена возможность скачать журналы в формате pdf.

На том же сайте открыта виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря». Вопросы могут быть самого различного характера, но касаться деятельности библиотек, в том числе содействия в поиске информации или необходимых книг.

Городская центральная библиотека продолжает военно-патриотическую акцию «В память о великом подвиге», предлагая поделиться стихотворением собственного сочинения, посвященным Великой Отечественной войне. Материалы направляются на адрес электронной почты: pinsk-gcb@tut.by и будут размещены на интернет-ресурсе городской ЦБС. Тем временем пинские библиотекари участвуют в областном конкурсе виртуальных проектов краеведческой направленности. Онлайн только расширяет наши познания и является хорошим средством поделиться ими.

* * * 

Возможности дистанционного обучения активно используют в детской школе искусств № 3, где учат танцам и музыке. 

Многие учащиеся сегодня занимаются удаленно — дома. В организации учебного процесса применяются информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие взаимодействие учителей и их подопечных. При определенных сложностях такого подхода администрация школы отмечает и положительные моменты. Воспитывается чувство личной ответственности, появляется интерес к самостоятельным занятиям, формируются навыки планирования при выполнении заданий, что способствует развитию творческого мышления. Ребята присылают фото- и видеоотчеты. На официальной страничке в Инстаграм для учащихся школа организовала конкурс самостоятельных творческих хореографических работ «Коронный номер».

Продолжается участие в значимых творческих состязаниях. Так, успели съездить на VI международный конкурс-фестиваль «Новые вершины-2020» в Минске, а выступать в майском III международном конкурсе исполнительских видов искусств «Сябры» уже пришлось на «удаленке». И в каждом случае у пинчан по несколько дипломов. Особо удавался классический и эстрадный танец. Обладателями наград первой степени становились Мария Байчикова, Алина Германович, Полина Вакульчик, Софья Коробович, Варвара Замойская, Яна Тумилович. А также достойно отмечен ансамбль эстрадного танца «Ассорти».

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
Фото из открытых интернет-источников
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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