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Массовые протесты в США: Пентагон приготовился ввести войска в бунтующий Миннеаполис

30.05.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пентагон приказал подразделениям военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе, штат Миннесота, где уже несколько дней идут акции протеста с беспорядками и бунтами из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда.

Фото: John Minchillo / AP

 Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на три источника, которые лично ознакомились с соответствующим приказом.

Как отмечает агентство, ввод войск в американский город является редким случаем для министерства обороны.
В готовность приведены подразделения военной полиции в штатах Северная Каролина и Нью-Йорк, солдатам приказано быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе в течение четырех часов после получения соответствующего распоряжения. Аналогичные указания получили также военнослужащие в штатах Колорадо и Канзас, им необходимо быть готовыми к переброске в охваченный бунтами город в течение суток. Всего к отправке приготовились 800 солдат.

По словам высокопоставленного источника в Пентагоне, данные приказы поступили после того, как президент США Дональд Трамп запросил у министра обороны Марка Эспера возможные варианты быстрого реагирования на тот случай, если ситуация в Миннеаполисе выйдет из-под контроля.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, длятся в Миннеаполисе с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.
 
 
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Пентагон приказал подразделениям военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе, штат Миннесота, где уже несколько дней идут акции протеста с...
 
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