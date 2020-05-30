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«Отличный способ вспомнить историю». Областной комитет БРСМ вручил призы победителям квест-игры «Победа 75»

30.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Отличный способ вспомнить историю». Областной комитет БРСМ вручил призы победителям квест-игры «Победа 75»

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Гродненская областная организация ОО «БРСМ» провела квест-игру «Победа 75». Она проходила в онлайн режиме на программном комплексе Encounter.

«Отличный способ вспомнить историю». Областной комитет БРСМ вручил призы победителям квест-игры «Победа 75»

Сегодня в торжественной обстановке прошло награждение победителей. Напомним, что абсолютным лидером стала команда «БРСМ-НАФТА» первичной организации ОО «БРСМ» РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», второе место – у команды ОАО «Автобусного парка г. Гродно», третье место заняла команда «БРСМ-спорт» первичной организации с правами районного комитета ГрГУ им. Я.Купалы.

«Отличный способ вспомнить историю». Областной комитет БРСМ вручил призы победителям квест-игры «Победа 75»

– Изначально игра была рассчитана только на молодежь Принеманья. В итоге в нашем квесте приняли участие больше 130 команд со всей республики и ближнего зарубежья. В современных реалиях это отличная форма работы, которая интересна молодежи и думаю, что мы и дальше будем реализовывать проекты подобного формата. Поздравляем победителей и надеемся, что каждый участник получил удовольствие от игры, – рассказала первый секретарь Гродненского областного комитета союза молодежи Анна Саросек.

«Отличный способ вспомнить историю». Областной комитет БРСМ вручил призы победителям квест-игры «Победа 75»

– Игра нам понравилась, тема очень актуальна, тем более в год 75-летнего юбилея Великой Победы. Задания мы решали с большим удовольствием, коллективно находили решение и закрывали уровни. Хочу поблагодарить организаторов, ведь найти материал и оформить задания на 4 этапа – это большой труд, – говорит капитан команды победительницы Алексей Юречко.

«Отличный способ вспомнить историю». Областной комитет БРСМ вручил призы победителям квест-игры «Победа 75»

– Большое спасибо организаторам за такую игру – это отличный способ провести время и вспомнить историю. Надеюсь, что это не последняя игра и у нас будет возможность еще не раз принять участие в подобном мероприятии, – поделилась впечатлениями Ангелина Русакова, капитан команды «БРСМ-спорт» первичной организации с правами районного комитета ГрГУ им. Я.Купалы.

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Теги: Гродно
 
 
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Гродненская областная организация ОО «БРСМ» провела квест-игру «Победа 75». Она проходила в онлайн режиме на...
 
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