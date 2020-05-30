Помним. О страшной трагедии на «Немиге» 30 мая 1999 года

Сломанные розы. Раздавленные тюльпаны. И небольшой мемориал с именами 53 погибших на ступенях станции метро «Немига» 30 мая 1999 года. Памятник трагедии, как и сами воспоминания о ней, до сих пор заставляют прохожих сбавлять шаг, спускаясь в этот подземный переход. Прошел 21 год. Но память о том страшном дне на всю жизнь останется с каждым, кто так или иначе оказался к нему причастен.





— День тогда был такой… Не забыть, — рассказывает Анатолий Новиков, в 1999 году водитель скорой помощи. — Медики сработали оперативно: прибыли на место, оказали первую помощь, развезли всех пострадавших, распределили по больницам.





Фото Тамары Хамицевич





Анатолий Антонович старается сдерживать эмоции, говорит по-мужски сдержанно, но постоянно останавливается, чтобы перевести дух:





— Я тогда был водителем у реанимационной бригады скорой помощи. Сейчас не назову точное время, когда диспетчер передала экстренный вызов. «Срочно!» и все… Помню, что на Немигу приехало очень много машин скорой помощи, буквально сотня слетелась со всех подстанций. Моя машина сделала два рейса. Помню, одну молодую женщину отвезли в шестую городскую больницу, у нее были сдавлены ноги. Кстати, медикам очень помогли очевидцы. Они сами выносили на руках пострадавших к машинам. Были и те, кто просто стоял на мосту и смотрел.





И снова короткое молчание. Работа машин скорой помощи в те сутки не закончилась вывозом раненых. Анатолий Новиков придает голосу бодрости и продолжает рассказ:





— Ну а ночью была другая функция: освобождали вторую больницу от трупов. Дело в том, что погибших поначалу свозили в ближайший морг. Как раз во вторую городскую больницу. Она была заполнена мертвыми молодыми девочками, покойницы лежали просто на полу. Помню, как ко мне в машину загрузили двух женщин: одна пожилая, учительница вроде, а вторая 15-летняя девочка… Вот это было тяжело. Трудно было видеть отца этого ребенка, который все говорил, что он-то выдержит, а вот как сказать жене? Разве это можно забыть?..





Мой собеседник вспоминает, что всех тогда поразило, насколько молоды были жертвы и что в основном это были девчата. Он сам тогда позвонил своей знакомой узнать, все ли в порядке с ее дочкой-подростком.





— Сколько лет прошло. За работу в этот день у меня в трудовой книжке и премия, и благодарность. Я живу недалеко от метро «Немига» и, когда прохожу мимо памятника, всегда останавливаюсь, вспоминаю.





Дмитрий Партон, в 1999-м году пресс-секретарь Министра внутренних дел Республики Беларусь, вспоминая о трагедии на «Немиге», подчеркивает, что очевидцем не был, обо всем узнавал из сообщений в оперативный штаб своего руководителя. Но и он считает те сутки самыми страшными в своей жизни, они останутся в памяти на всю жизнь:





— О происходящем я узнал в тот же день, 30 мая, около девяти часов вечера, когда вместе с остальными членами аппарата министра был вызван в МВД. Вся информация с места трагедии приходила к Юрию Леонидовичу Сивакову оперативно. Скажу, что все были шокированы, переживали. Вначале не верилось, что столько людей погибло. Была надежда, что речь идет о раненых. Данные об умерших девочках, маленьких еще худеньких школьницах. Тогда же мы узнали и о погибших омоновцах — крепких ребятах, для которых напор толпы оказался не под силу.





Дмитрий Яковлевич уверен, что причиной трагедии стало роковое стечение обстоятельств. Жаркий день, молодежный концерт, совмещенный с праздником пива, веселящиеся люди и резко налетевшая гроза с градом, ливнем и молниями.





— К сожалению, ребята не сразу поняли, что происходит ужасное. Последние еще в праздничном настроении, веселясь, убегали от дождя в подземный переход. А первые уже лежали на ступенях. Кто толкал туда детей? — и сейчас задается вопросом мой собеседник. — В три часа ночи в штабе была полная картина произошедшего. Тогда же, ночью, министр вышел к прессе с сообщением по поводу случившегося. Ситуация была очень трагичная и нервная. Потом были страшные похороны, в том числе и сотрудников милиции. Проводить молодых омоновцев в последний путь пришло все руководство силовых ведомств.





Фатальное происшествие в дальнейшем подтолкнуло городские власти и МВД более серьезно подойти к обеспечению безопасности граждан на массовых мероприятиях. Например, появился запрет на совмещение массовых концертно-развлекательных мероприятий с участием молодежи с пивными и иными алкогольными праздниками в ограниченном городском пространстве. Были разработаны алгоритмы действия милиции на массовых праздниках, учитывающие в том числе и сложные погодные условия.



