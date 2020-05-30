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Помним. О страшной трагедии на «Немиге» 30 мая 1999 года

30.05.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший водитель скорой помощи и экс-пресс-секретарь МВД поделились с корреспондентом агентства «Минск-Новости» своими воспоминаниями о 30 мая 1999 года.

Помним. О страшной трагедии на «Немиге» 30 мая 1999 года
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Сломанные розы. Раздавленные тюльпаны. И небольшой мемориал с именами 53 погибших на ступенях станции метро «Немига» 30 мая 1999 года. Памятник трагедии, как и сами воспоминания о ней, до сих пор заставляют прохожих сбавлять шаг, спускаясь в этот подземный переход. Прошел 21 год. Но память о том страшном дне на всю жизнь останется с каждым, кто так или иначе оказался к нему причастен.

— День тогда был такой… Не забыть, — рассказывает Анатолий Новиков, в 1999 году водитель скорой помощи. — Медики сработали оперативно: прибыли на место, оказали первую помощь, развезли всех пострадавших, распределили по больницам.

Фото Тамары Хамицевич

Анатолий Антонович старается сдерживать эмоции, говорит по-мужски сдержанно, но постоянно останавливается, чтобы перевести дух:

— Я тогда был водителем у реанимационной бригады скорой помощи. Сейчас не назову точное время, когда диспетчер передала экстренный вызов. «Срочно!» и все… Помню, что на Немигу приехало очень много машин скорой помощи, буквально сотня слетелась со всех подстанций. Моя машина сделала два рейса. Помню, одну молодую женщину отвезли в шестую городскую больницу, у нее были сдавлены ноги. Кстати, медикам очень помогли очевидцы. Они сами выносили на руках пострадавших к машинам. Были и те, кто просто стоял на мосту и смотрел.

И снова короткое молчание. Работа машин скорой помощи в те сутки не закончилась вывозом раненых. Анатолий Новиков придает голосу бодрости и продолжает рассказ:

— Ну а ночью была другая функция: освобождали вторую больницу от трупов. Дело в том, что погибших поначалу свозили в ближайший морг. Как раз во вторую городскую больницу. Она была заполнена мертвыми молодыми девочками, покойницы лежали просто на полу. Помню, как ко мне в машину загрузили двух женщин: одна пожилая, учительница вроде, а вторая 15-летняя девочка… Вот это было тяжело. Трудно было видеть отца этого ребенка, который все говорил, что он-то выдержит, а вот как сказать жене? Разве это можно забыть?..

Мой собеседник вспоминает, что всех тогда поразило, насколько молоды были жертвы и что в основном это были девчата. Он сам тогда позвонил своей знакомой узнать, все ли в порядке с ее дочкой-подростком.

— Сколько лет прошло. За работу в этот день у меня в трудовой книжке и премия, и благодарность. Я живу недалеко от метро «Немига» и, когда прохожу мимо памятника, всегда останавливаюсь, вспоминаю.

Дмитрий Партон, в 1999-м году пресс-секретарь Министра внутренних дел Республики Беларусь, вспоминая о трагедии на «Немиге», подчеркивает, что очевидцем не был, обо всем узнавал из сообщений в оперативный штаб своего руководителя. Но и он считает те сутки самыми страшными в своей жизни, они останутся в памяти на всю жизнь:

— О происходящем я узнал в тот же день, 30 мая, около девяти часов вечера, когда вместе с остальными членами аппарата министра был вызван в МВД. Вся информация с места трагедии приходила к Юрию Леонидовичу Сивакову оперативно. Скажу, что все были шокированы, переживали. Вначале не верилось, что столько людей погибло. Была надежда, что речь идет о раненых. Данные об умерших девочках, маленьких еще худеньких школьницах. Тогда же мы узнали и о погибших омоновцах — крепких ребятах, для которых напор толпы оказался не под силу.

Дмитрий Яковлевич уверен, что причиной трагедии стало роковое стечение обстоятельств. Жаркий день, молодежный концерт, совмещенный с праздником пива, веселящиеся люди и резко налетевшая гроза с градом, ливнем и молниями.

— К сожалению, ребята не сразу поняли, что происходит ужасное. Последние еще в праздничном настроении, веселясь, убегали от дождя в подземный переход. А первые уже лежали на ступенях. Кто толкал туда детей? — и сейчас задается вопросом мой собеседник. — В три часа ночи в штабе была полная картина произошедшего. Тогда же, ночью, министр вышел к прессе с сообщением по поводу случившегося. Ситуация была очень трагичная и нервная. Потом были страшные похороны, в том числе и сотрудников милиции. Проводить молодых омоновцев в последний путь пришло все руководство силовых ведомств.

Фатальное происшествие в дальнейшем подтолкнуло городские власти и МВД более серьезно подойти к обеспечению безопасности граждан на массовых мероприятиях. Например, появился запрет на совмещение массовых концертно-развлекательных мероприятий с участием молодежи с пивными и иными алкогольными праздниками в ограниченном городском пространстве. Были разработаны алгоритмы действия милиции на массовых праздниках, учитывающие в том числе и сложные погодные условия.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший водитель скорой помощи и экс-пресс-секретарь МВД поделились с корреспондентом агентства «Минск-Новости» своими воспоминаниями о 30 мая 1999 года.
 
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