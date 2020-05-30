Показываем элитный посёлок под Брестом, который будоражит воображение городского жителя

Источник материала: Виртуальный Брест

Речь, конечно, о Стимово. Уникальное место - недалеко от города, рядом масса транспортных развязок, более-менее стабильно ходит общественный транспорт до города, красивые домики, построенные на профессиональном уровне. Ну какой городской житель не захочет тут поселиться?



































