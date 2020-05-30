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Показываем элитный посёлок под Брестом, который будоражит воображение городского жителя

30.05.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Речь, конечно, о Стимово. Уникальное место - недалеко от города, рядом масса транспортных развязок, более-менее стабильно ходит общественный транспорт до города, красивые домики, построенные на профессиональном уровне. Ну какой городской житель не захочет тут поселиться?

Показываем элитный посёлок под Брестом, который будоражит воображение городского жителя

Показываем элитный посёлок под Брестом, который будоражит воображение городского жителя

Показываем элитный посёлок под Брестом, который будоражит воображение городского жителя

Показываем элитный посёлок под Брестом, который будоражит воображение городского жителя

Показываем элитный посёлок под Брестом, который будоражит воображение городского жителя

Показываем элитный посёлок под Брестом, который будоражит воображение городского жителя

Показываем элитный посёлок под Брестом, который будоражит воображение городского жителя

Показываем элитный посёлок под Брестом, который будоражит воображение городского жителя

Показываем элитный посёлок под Брестом, который будоражит воображение городского жителя

 
 
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  Речь, конечно, о Стимово. Уникальное место - недалеко от города, рядом масса транспортных развязок, более-менее стабильно ходит общественный транспорт до города,...
 
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