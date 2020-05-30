Бункеры, подземелья, секретные базы... Беловежская пуща – бывший ракетный щит страны!

Источник материала: Виртуальный Брест

Чаще других регионов передовым рубежом обороны страны оказывалась Беловежская пуща. Во времена Холодной войны, когда на ее территории появились советские средства ядерного сдерживания, она и вовсе превратилась в важный элемент ракетного щита державы.





Хранилище баллистических ракет

История началась с секретных постановлений ЦК КПСС и Совета министров СССР, когда 17 декабря 1959 года был создан новый вид Вооруженных Сил СССР – Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). А к 1 сентября 1961 года в Пружанах в составе 31-й гвардейской ракетной дивизии был сформирован 56-й гвардейский Феодосийский Краснознаменный ордена Суворова ракетный полк (Войсковая часть 75413, позывной «Кювет»).

Приоткроем тайны. В действительности 56-й полк (как это ни странно) имел довольно длительную историю. Началась она в 1941 году в Киевском Особом военном округе в г. Тульчин Винницкой области, когда в составе 44-й истребительной авиадивизии был сформирован 249-й истребительный авиационный полк, который с достоинством прошел всю войну:

4 апреля 1944 года 249-й истребительный авиационный полк за образцовое выполнение боевых задач и проявленное при этом мужество и героизм преобразован в 163-й гвардейский истребительный авиационный полк;

24 апреля 1944 года за отличие в боях с немецкими захватчиками при освобождении Феодосии присвоено почетное звание «Феодосийский»;

24 мая 1944 года награжден орденом Боевого Красного Знамени;

10 июля 1944 года награжден орденом Суворова III степени;

Получил 21 Благодарность Верховного Главнокомандования;

В его составе сражались десять Героев Советского Союза и один Герой России.

С февраля 1952 года 56-й полк базировался на аэродроме Засимовичи рядом с г. Пружаны. В 1960 году во время полетов над лесом в районе г.п. Шерешево летчики стали замечать грандиозную стройку. Тогда они не подозревали, что эта стройка будет иметь непосредственное отношение к дальнейшей судьбе их полка. В марте 1961 года вместе с 229-й истребительной авиационной дивизией, 163-й гвардейский Феодосийский Краснознаменный ордена Суворова истребительный авиационный полк был расформирован. А на его фондах был сформирован 56-й гвардейский ракетный полк. Все регалии авиаполка и часть личного состава также перешли к ракетчикам.

Для двух дивизионов ракетного полка и ремонтно-технической базы еще с весны 1960 года было начато строительство боевых стартовых позиций на юго-восточной окраине Беловежской пущи – в Шерешевская пуще.





Размещение РВСН в Шерешевской пуще. Снимок со спутника KH-4A космической программы США оборонного назначения CORONA. Дата съемки – 05.06.1964





Место дислокации РВСН в Шерешевской пуще в настоящее время. Снимок со спутника PLEJADES. Дата съемки – 04.04.2018

Также было развернуто интенсивное строительство зданий и сооружений жилищного и культурно-бытового назначения в г. Пружаны и военном городке Засимовичи. Позже началось строительство систем связи и боевого управления, командных пунктов и узлов связи, станций выгрузки и других объектов боевого обеспечения дивизии.

С самого начала все строительство маскировалось под легендой создания авиационных мастерских, а личный состав ракетного полка на первых порах даже носил авиационную форму. Несмотря на предпринимаемые меры (запрещалось появляться на улице, заставляли даже занавешивать выходящие на дорогу окна и др.), так как ночами перегонялась крупногабаритная техника, местные жители все же догадывались о назначении части.

Боевое дежурство 1-го и 2-го дивизионов началось 1 января 1962 года. Каждый был оснащен четырьмя пусковыми установками ракет средней дальности (РСД) класса Р-12 (по классификации НАТО SS-4) (4-я пусковая установка во втором дивизионе стала на боевое дежурство 10 января 1962 г.). Ракеты данного комплекса позволяли нанести гарантированный ракетный удар в радиусе несколько тысяч километров, в который попадали все страны-члены блока НАТО, располагающиеся в Западной Европе.

Дальше – годы службы и дооборудования места дислокации полка. Несмотря на все сложности создания новой части, в 1964 году по результатам проверки комиссией Главной инспекции МО, ГПУ СА и ВМФ, ГШ ВС и ГУК во главе с Главным инспектором МО Маршалом СССР К.С. Москаленко, 56-й ракетный полк был признан одним из четырех лучших полков 50-й ракетной армии.

В 1985 году полк перешел в состав 49-й гвардейской ракетной дивизии. За историю своего существования полк несколько раз перевооружался в связи с модернизацией вооружения. Оба дивизиона Р-12 сняты с боевого дежурства 20 февраля 1984 года. 24 мая 1985 года полк заступил на боевое дежурство с девятью ракетными комплексами нового поколения РСД-10 Пионер-К (по классификации НАТО – SS-20) и в октябре 1985 года был переформирован в два дивизиона – шесть ракетных комплексов и шесть РСД-10 Пионер-К. В 1990 году полк был снят с боевого дежурства и начал очередное перевооружение на ракетный комплекс межконтинентального назначения РТ-2ПМ «Тополь» (SS-25 по классификации НАТО), а заступил на боевое дежурство в 1991 году с девятью ракетными комплексами.

Наконец, после распада Советского Союза и присоединения Республики Беларусь к Договору о нераспространении ядерного оружия, в 1993 году полк был снят с боевого дежурства и расформирован, вооружение было вывезено в Россию в п. Горный Читинской области.

В настоящее время многочисленные постройки на месте дислокации полка снесены, а часть ракетных хранилищ используется местным фермерским хозяйством.

Так выглядит бывший ракетный щит в Беловежской пуще сейчас:





Пусковая площадка с основанием для стартового стола ракеты Р-12





Позиции боевого охранения и расчетов пусковых установок





И в окопах природа берет свое, пуща побеждает!





Фото: Андрей Бубенько