ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пинске выстроилась очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую

30.05.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Светлана Тихановская выдвигается кандидатом в президенты. Из желающих поддержать её у магазина АЛМИ собралась длинная очередь.

В Пинске выстроилась очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую

Пинск. Улица Центральная, площадка перед универсамом АЛМИ. Члены инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской кандидатом в президенты Республики Беларусь приступили к сбору подписей в её поддержку.

В Пинске выстроилась очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую

Накануне в социальных сетях было сообщено, что сбор подписей начнется с 18.00. К этому моменту желающих оставить свои личные данные в подписных листах у магазина собралось около 50 человек. А народ всё подходил и подходил. Соблюдая меры безопасности, необходимые в условиях пандемии, они выстроились полукругом в длинную очередь. Некоторые пришли с малыми детьми. Среди них пинчане Виктор и Татьяна Кудины.

В Пинске выстроилась очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую

– У нас трое несовершеннолетних детей, – поделилась Татьяна с Медиа-Полесьем своими мыслями о предстоящих выборах. – Мой муж работает дальнобойщиком, постоянно в поездках, вдали от семьи, детей редко видит. Мы ждём другую власть. А от новой власти ждём проведения реформ, перемен в здравоохранении, образовании.

– Власть нужно поменять, – дополняет Виктор жену. – По телевизору показывают красивую картинку, а на самом деле никаких изменений в лучшую сторону. Я со своим высшим образованием вынужден работать дальнобойщиком. Детей своих не вижу. А хотелось бы жить и работать дома.

В Пинске выстроилась очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую

Одной из первых свою подпись в подписных листах оставила Нина Гмир.

– У меня высшее образование, – говорит она. – За 45 лет трудового стажа заработала 350 рублей пенсии. Это мизер. Сегодня десятую часть – 35 рублей – отдала на лекарство. Со следующей пенсии еще столько же отдам, поскольку купить всё сразу не могу себе позволить. По частям покупать приходится, иначе без хлеба останусь. Масло я уже редко покупаю. Надеюсь, что при новой власти жить будет легче.

В Пинске выстроилась очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую

В самый разгар сбора подписей к столу, за которым члены инициативной группы заполняли подписные листы, подошёл председатель Пинской городской комиссии по выборам президента Игорь Берестень. Он предъявил им своё удостоверение и проверил у них документы. Они у всех оказались в порядке. Сбор подписей проходит в соответствии с избирательным кодексом.

В Пинске выстроилась очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую

Информации о том, когда в Пинске к сбору подписей приступят члены других инициативных групп по выдвижению своих представителей на высший государственный пост в стране, на сегодняшний день пока нет.

В Пинске выстроилась очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую

На момент, когда публикация готовилась к печати, стало известно, что в Гродно во время пикета Сергея Тихановского его задержал ОМОН.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Светлана Тихановская выдвигается кандидатом в президенты. Из желающих поддержать её у магазина АЛМИ собралась длинная очередь. Пинск. Улица Центральная,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Бразевич: если в ближайшую неделю ситуация не изменится, то мы просто закончим свое существование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика