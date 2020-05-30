В Пинске выстроилась очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую

Источник материала: Виртуальный Брест

Светлана Тихановская выдвигается кандидатом в президенты. Из желающих поддержать её у магазина АЛМИ собралась длинная очередь.





Пинск. Улица Центральная, площадка перед универсамом АЛМИ. Члены инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской кандидатом в президенты Республики Беларусь приступили к сбору подписей в её поддержку.





Накануне в социальных сетях было сообщено, что сбор подписей начнется с 18.00. К этому моменту желающих оставить свои личные данные в подписных листах у магазина собралось около 50 человек. А народ всё подходил и подходил. Соблюдая меры безопасности, необходимые в условиях пандемии, они выстроились полукругом в длинную очередь. Некоторые пришли с малыми детьми. Среди них пинчане Виктор и Татьяна Кудины.





– У нас трое несовершеннолетних детей, – поделилась Татьяна с Медиа-Полесьем своими мыслями о предстоящих выборах. – Мой муж работает дальнобойщиком, постоянно в поездках, вдали от семьи, детей редко видит. Мы ждём другую власть. А от новой власти ждём проведения реформ, перемен в здравоохранении, образовании.

– Власть нужно поменять, – дополняет Виктор жену. – По телевизору показывают красивую картинку, а на самом деле никаких изменений в лучшую сторону. Я со своим высшим образованием вынужден работать дальнобойщиком. Детей своих не вижу. А хотелось бы жить и работать дома.





Одной из первых свою подпись в подписных листах оставила Нина Гмир.

– У меня высшее образование, – говорит она. – За 45 лет трудового стажа заработала 350 рублей пенсии. Это мизер. Сегодня десятую часть – 35 рублей – отдала на лекарство. Со следующей пенсии еще столько же отдам, поскольку купить всё сразу не могу себе позволить. По частям покупать приходится, иначе без хлеба останусь. Масло я уже редко покупаю. Надеюсь, что при новой власти жить будет легче.





В самый разгар сбора подписей к столу, за которым члены инициативной группы заполняли подписные листы, подошёл председатель Пинской городской комиссии по выборам президента Игорь Берестень. Он предъявил им своё удостоверение и проверил у них документы. Они у всех оказались в порядке. Сбор подписей проходит в соответствии с избирательным кодексом.





Информации о том, когда в Пинске к сбору подписей приступят члены других инициативных групп по выдвижению своих представителей на высший государственный пост в стране, на сегодняшний день пока нет.





На момент, когда публикация готовилась к печати, стало известно, что в Гродно во время пикета Сергея Тихановского его задержал ОМОН.