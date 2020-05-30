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Оранжевый уровень опасности объявлен в последний день мая из-за сильного ветра

30.05.2020 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси из-за сильного ветра на 31 мая объявлен оранжевый уровень.

На большей части территории страны пройдут дожди. Возможны грозы. Синоптики прогнозируют северо-восточный порывистый ветер, местами – сильный порывистый.  

Днем воздух прогреется до 14-20 градусов, температура в ночные часы – 9-14 градусов.  

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Новости Беларуси. В Беларуси из-за сильного ветра на 31 мая объявлен оранжевый уровень. На большей части территории страны пройдут дожди. Возможны грозы. Синоптики...
 
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