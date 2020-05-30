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Оранжевый уровень опасности объявлен в последний день мая из-за сильного ветра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси из-за сильного ветра на 31 мая объявлен оранжевый уровень.
На большей части территории страны пройдут дожди. Возможны грозы. Синоптики прогнозируют северо-восточный порывистый ветер, местами – сильный порывистый.
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Новости Беларуси. В Беларуси из-за сильного ветра на 31 мая объявлен оранжевый уровень. На большей части территории страны пройдут дожди. Возможны грозы. Синоптики...
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