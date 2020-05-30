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Женщина нанесла автозагар и обнаружила на животе неожиданную надпись

30.05.2020 10:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина нанесла автозагар и обнаружила на животе неожиданную надпись

Британка нанесла автозагар, а после обнаружила на животе неожиданную надпись. Историю и фото публикует The Sun.

Женщина рассказала о неудачном походе в салон красоты в соцсетях. По ее словам, во время нанесения автозагара на ней было белье с монограммой PINK. После процедуры девушка увидела на животе и талии логотип этой марки. В Twitter женщина пояснила, что процедура автозагара стала «самой ужасной» в ее жизни. Пост британки собрал почти 150 тысяч отметок «Нравится».

Необычный случай рассмешил пользователей Twitter. «Я не должна смеяться, но это очень сложно. Прости!», «Почему PINK не заплатили тебе за рекламу?», «Это самая смешная вещь, которую я когда-либо видела», «Ты перешла на новый уровень», – высказывались люди.

Фото: Twitter / Coll3enG

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Британка нанесла автозагар, а после обнаружила на животе неожиданную надпись. Историю и фото публикует The Sun. Женщина рассказала о неудачном походе в салон красоты...
 
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