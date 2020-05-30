|
Женщина нанесла автозагар и обнаружила на животе неожиданную надпись
Источник материала: ОНТ
Британка нанесла автозагар, а после обнаружила на животе неожиданную надпись. Историю и фото
Женщина
Необычный случай рассмешил пользователей Twitter. «Я не должна смеяться, но это очень сложно. Прости!», «Почему PINK не заплатили тебе за рекламу?», «Это самая смешная вещь, которую я когда-либо видела», «Ты перешла на новый уровень», – высказывались люди.
Фото: Twitter / Coll3enG
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британка нанесла автозагар, а после обнаружила на животе неожиданную надпись. Историю и фото публикует The Sun. Женщина рассказала о неудачном походе в салон красоты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)