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Белорусы не могут онлайн проверить, не включили ли их в базу тунеядцев. В чем причина
Источник материала: Tut.by
На Едином портале электронных услуг недоступна услуга по предоставлению сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике. Напомним, с 1 декабря 2018 года белорусы могут
С 1 декабря 2018 года в Беларуси
В НЦЭУ сообщили, что услуга недоступна из-за «формирования (актуализации) базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с 20 мая по 1 июня 2020 года».
Также недоступны и некоторые другие услуги, которые связаны с базой незанятых в экономике. Среди прочего это передача списков идентификационных номеров, иных персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, а также предоставление сведений о включении гражданина в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги полным тарифам.
Напомним, первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно
Что нужно сделать, чтобы онлайн посмотреть, включили ли в базу
Чтобы посмотреть на Едином портале электронных услуг, включили ли их в базу тунеядцев, нужно получить ключ электронной цифровой подписи или уникальный идентификатор, то есть логин и пароль. Они потребуются для ввода в личном электронном кабинете на Едином портале электронных услуг. Получить логин и пароль можно в службе «Одно окно» по месту жительства или подойти в Национальный центр электронных услуг.
После авторизации на Едином портале электронных услуг нужно выбрать в списке доступных услуг категорию «работа и занятость», код услуги — 3.33.03.2 («Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике»).
После этого нужно кликнуть на «заказать», после чего подтвердить свой заказ. После всех этих манипуляций нужно нажать на «получить», после чего появится информация с номером заказа, датой и временем, а также тем, кто выполнил заказ.
Сколько человек оказалось в базе незанятых
В Минтруда по-прежнему
Напомним, для белорусов, которые попали в базу не занятого в экономике населения, на год
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На Едином портале электронных услуг недоступна услуга по предоставлению сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике. Напомним, с 1...
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