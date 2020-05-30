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Белорусы не могут онлайн проверить, не включили ли их в базу тунеядцев. В чем причина

30.05.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Едином портале электронных услуг недоступна услуга по предоставлению сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике. Напомним, с 1 декабря 2018 года белорусы могут онлайн проверить, не включили ли их в базу не занятого в экономике населения. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, почему сейчас недоступна эта услуга.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

С 1 декабря 2018 года в Беларуси запустили базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. С этой дат белорусы могут онлайн проверить, не включили ли их в базу тунеядцев, — на Едином портале электронных услуг. Сейчас эта услуга недоступна.

В НЦЭУ сообщили, что услуга недоступна из-за «формирования (актуализации) базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с 20 мая по 1 июня 2020 года».

Также недоступны и некоторые другие услуги, которые связаны с базой незанятых в экономике. Среди прочего это передача списков идентификационных номеров, иных персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, а также предоставление сведений о включении гражданина в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги полным тарифам. 

Напомним, первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Что нужно сделать, чтобы онлайн посмотреть, включили ли в базу

Чтобы посмотреть на Едином портале электронных услуг, включили ли их в базу тунеядцев, нужно получить ключ электронной цифровой подписи или уникальный идентификатор, то есть логин и пароль. Они потребуются для ввода в личном электронном кабинете на Едином портале электронных услуг. Получить логин и пароль можно в службе «Одно окно» по месту жительства или подойти в Национальный центр электронных услуг.

После авторизации на Едином портале электронных услуг нужно выбрать в списке доступных услуг категорию «работа и занятость», код услуги — 3.33.03.2 («Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике»).

После этого нужно кликнуть на «заказать», после чего подтвердить свой заказ. После всех этих манипуляций нужно нажать на «получить», после чего появится информация с номером заказа, датой и временем, а также тем, кто выполнил заказ.

Сколько человек оказалось в базе незанятых

В Минтруда по-прежнему не озвучивают актуальные данные по числу человек, которых включили в базу незанятых в экономике. Напомним, в декабре 2018 года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла, что в базе не занятых в экономике числятся около 500 тысяч человек. Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, Ирина Костевич не уточняла. Министр труда также не пояснила, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если учитывать эти категории, то получаются одни цифры, а если не учитывать, то меньше. К концу февраля 2019 года число не занятых в экономике сократилось, по данным Минтруда, до «чуть более 425 тысяч человек». При этом ранее в ведомстве прогнозировали число не занятых в экономике вдвое меньше — около 250 тысяч.

Напомним, для белорусов, которые попали в базу не занятого в экономике населения, на год перенесли оплату газа и теплоснабжения по полным тарифам. Рассчитываться по экономически обоснованным тарифам за эти ЖКУ тунеядцы начнут с 1 мая 2021 года. Напомним, с января прошлого года иждивенцы по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжение

 
 
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На Едином портале электронных услуг недоступна услуга по предоставлению сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике. Напомним, с 1...
 
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