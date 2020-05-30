На оригинальной платформе и с турбомоторами: представлен новый седан Acura TLX

Источник материала: Tut.by

Прообраз нового поколения седана Acura TLX, концептуальный Type S , был представлен летом прошлого года, а теперь японцы показали серийный вариант автомобиля.





Прежний TLX воспринимался многими как улучшенный вариант Honda Accord, но в этот раз разработчики Acura объявили о кардинальной смене философии машины. Это касается как дизайна с пятиугольной решеткой радиатора и динамичным силуэтом, так и техники — за основу TLX второго поколения взята новая оригинальная архитектура с двухрычажной передней подвеской. При длине 4,94 м новый TLX на 7,4 см крупнее предшественника, прибавка вширь составила 5,4 см (1,91 м), а колесная база увеличилась без малого на 10 см (до 2,87 м).





Салон по сравнению с незамысловатым интерьером прежнего TLX преобразился полностью. Появился новый отделанный кожей руль, пересмотрена архитектура центральной консоли, комбинация приборов — с 7-дюймовым информационным дисплеем между аналоговыми шкалами, а над передней панелью возвышается 10,2-дюймовый экран мультимедиа-системы. В списке опций — 10,5-дюймовый проекционный дисплей, отделка кожей Milano и атмосферная подсветка салона.





Пересмотрена и гамма двигателей TLX. На смену прежнему 2,4-литровому атмосферному мотору пришла двухлитровая «четверка» с турбонаддувом, развивающая 276 л.с. и 379 Нм крутящего момента. Коробка передач тоже новая — 10-ступенчатый «автомат», привод может быть передним или полным (трансмиссия SH-AWD).





В следующем году появится «заряженная» модификация седана с подзабытой приставкой Type S, в распоряжении которой окажется турбодвигатель V6 объемом 3 л. Его отдачу в компании пока не называют — по слухам, мощность ожидается на уровне 400 л.с. От исходного TLX топ-версия будет отличаться более агрессивным обвесом, тормозами Brembo спереди, перенастроенным шасси, квартетом выхлопных патрубков и колесными дисками диаметром 20 дюймов.





В Америке продажи нового TLX начнутся этой осенью — ожидается, что стоимость базовой версии составит около 35 тысяч долларов.