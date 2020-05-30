Будете спать, как младенец: 5 полезных растений, которые помогут уснуть

Источник материала: Полымя

Если из-за стрессов, переживаний, изменений в режиме у вас появились проблемы со сном, не спешите пить снотворное. Возможно, вашу проблему можно решить с помощью полезных растений, которые помогают нормализовать сон, а также снизить тревожность. При этом следует помнить, что травы – это не панацея, и если бессонница не проходит после их применения в течение 1−2 недель, необходимо обратиться к врачу, сообщает ОНТ .





Чабрец

Это растение нормализует кровоснабжение головного мозга и снимает напряжение. Из чабреца лучше всего сделать настой. Его можно пить за пару часов до сна. Нужно залить одну столовую ложку сушеного чабреца стаканом кипятка. Через 15−30 минут напиток будет готов. Употреблять необходимо 1−2 столовые ложки настоя.

Мята

Оказывает седативный эффект, снимает нервное возбуждение. Еще одно преимущество мяты – приятный вкус и аромат.

Лаванда

Эфирное масло лаванды способствует крепкому и глубокому сну, поэтому нужно применять его с осторожностью. При бессоннице можно как подышать маслом, так и выпить чай с цветами растения.

Ромашка

С ее помощью можно снять нервное напряжение после тяжелого дня. В цветках ромашки содержится флаваноид апигенин, обладающий седативным эффектом.

Пустырник

Это природное средство для нормализации сна можно приобрести в виде фильтр-пакетов с сушеным измельченным растением, капель или таблеток. Быстрому засыпанию способствует активное вещество пустырника – стахидрин.

Источник: ont.by