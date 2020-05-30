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Под Витебском столкнулись Ford и Volkswagen, пострадал один человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 мая около пяти часов вечера случилась авария возле деревни Хайсы Витебского района.
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Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и после осмотра был госпитализирован. Больше в ДТП никто не пострадал.
На неделе в Солигорске столкнулись две легковушки.
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Новости Беларуси. 29 мая около пяти часов вечера случилась авария возле деревни Хайсы Витебского района. По сведениям МЧС Беларуси, на трассе Р115 столкнулись Ford...
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