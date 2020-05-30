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Под Витебском столкнулись Ford и Volkswagen, пострадал один человек

30.05.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 мая около пяти часов вечера случилась авария возле деревни Хайсы Витебского района. 

По сведениям МЧС Беларуси, на трассе Р115 столкнулись Ford Fusion и Volkswagen Passat. Водитель Ford оказался заблокирован. Прибывшие к месту происшествия спасатели с использованием специнструмента деблокировали водителя и передали его медикам. 

Под Витебском столкнулись Ford и Volkswagen, пострадал один человек
Фото: МЧС Беларуси 

Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и после осмотра был госпитализирован. Больше в ДТП никто не пострадал. 

На неделе в Солигорске столкнулись две легковушки.

Пострадал 60-летний водитель – подробности здесь

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Новости Беларуси. 29 мая около пяти часов вечера случилась авария возле деревни Хайсы Витебского района.  По сведениям МЧС Беларуси, на трассе Р115 столкнулись Ford...
 
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