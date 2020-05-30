Под Витебском столкнулись Ford и Volkswagen, пострадал один человек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 мая около пяти часов вечера случилась авария возле деревни Хайсы Витебского района.

По сведениям МЧС Беларуси, на трассе Р115 столкнулись Ford Fusion и Volkswagen Passat. Водитель Ford оказался заблокирован. Прибывшие к месту происшествия спасатели с использованием специнструмента деблокировали водителя и передали его медикам.



Фото: МЧС Беларуси

Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и после осмотра был госпитализирован. Больше в ДТП никто не пострадал.

На неделе в Солигорске столкнулись две легковушки.