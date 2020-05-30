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В Жодино мужчина убил напарника, чтобы не делить с ним заработок

30.05.2020 14:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Жодино мужчина убил напарника, чтобы не делить с ним заработок

Завершено расследование жестокого убийства жителя Жодино. Напарник зарезал его, чтобы не делить заработанные деньги. Подробности сообщает Следственный комитет Беларуси.

Тело 50-летнего мужчины с колото-резаными ранами было обнаружено в декабре 2019 года в лесополосе на окраине города. По подозрению в убийстве задержали 42-летнего лесоруба.

Следствие установило, что обвиняемый вместе с убитым и другими людьми выполняли работы в Минском районе. Хозяйка домовладения, где работали фигуранты дела, договаривалась об оплате с обвиняемым, с ним же и был произведен расчет. Задержанный с 50-летним напарником решил полностью не рассчитываться. Позже во время телефонных разговоров и при встречах мужчина настаивал, чтобы лесоруб выплатил ему 190 рублей.

18 декабря обвиняемый назначил потерпевшему встречу. Он сказал напарнику, что в лесу увязла машина, и заманил того на окраину города. Там в ходе ссоры жертве были нанесены удары ножом, после чего лесоруб оттащил тело в лесополосу. Там были произведены еще несколько ударов ножом.

С момента задержания мужчина был заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для решения о направлении в суд.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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Завершено расследование жестокого убийства жителя Жодино. Напарник зарезал его, чтобы не делить заработанные деньги. Подробности сообщает Следственный комитет...
 
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