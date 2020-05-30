Светлана Калинкина: «Я хочу, чтобы Лукашенко увидел, как люди могут предавать, как предавал он»

Очередная президентская кампания в разгаре. Пока идет этап сбора необходимых 100 тысяч подписей, чтобы претендента зарегистрировали кандидатом. Сколько фамилий мы увидим в избирательном бюллетене, пока неизвестно. Выборы, напомним, назначены на 9 августа. Их победитель получит право руководить страной в ближайшие пять лет. Кто им будет, кто проще говоря, появится на всех каналах БТ и поздравит нас с Новым годом?





«Сильные Новости» поговорили с публицистом, главным редактором сайта «Белорусский партизан» Светланой Калинкиной. Заметим, что наш собеседник — соавтор вышедшей в 2004 году книги «Случайный президент» об Александре Лукашенко. (Книга была написана вместе с известным журналистом Павлом Шереметом, которого убили летом 2016 года в Киеве). Об этом и не толькопоговорили с публицистом, главным редактором сайта «Белорусский партизан»й. Заметим, что наш собеседник — соавтор вышедшей в 2004 году книги «Случайный президент» об. (Книга была написана вместе с известным журналистомкоторого убили летом 2016 года в Киеве).









Павел Шеремет





— Светлана, несмотря на известный всем результат, в Беларуси не было пресных президентских кампаний. В стартовавшей нынешней лично Вас что-нибудь удивило?





— Да, конечно, эта кампания в определенном смысле неожиданная. Все считали, и я считала, что такие состоявшиеся люди, как бизнесмены или представители номенклатуры, они очень запуганные, голову боятся поднять. Ведь тем, кто устроился при этой власти, большого смысла что-то менять нет. Но оказалось, что нет, все-таки нашлись такие люди. В первую очередь я имею в виду Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, их заявки на президентство для меня неожиданность. Во всех предыдущих кампаниях оппонентами Лукашенко были люди, для которых выборы имели главную цель — заявить о себе, набрать некий политический багаж, а никак не победить Лукашенко. Главное для них было обрести собственный политический багаж, а тут появились люди, имеющие этот багаж, кто не гоним, кому не угрожают уголовным делом. В общем, это люди, которым действительно есть что терять. Это новое явление в политической ситуации Беларуси. То, что «выстрелил» блогер Тихановский, это можно было прогнозировать, может, не конкретно по его личности, но в принципе активность разных блогеров и интерес к ним мы наблюдаем достаточно давно. Поэтому в этом смысле в персоне Тихановского для меня ничего неожиданного нет. В первую очередь интерес для меня представляет появление таких «тяжеловесов», как Цепкало и Бабарико. Это неожиданность.





— А что скажете о поведении титульной оппозиции, отдельные представители которой заявляют, что выборов нет, в то же время зарегистрировали свои инициативные группы, но особо не горят желанием попасть в избирательный бюллетень?





— Неожиданностью был малый интерес людей к праймериз оппозиции. Протестное настроение, которого в обществе достаточно много, казалось бы, должно было дать всходы на оппозиционном поле. Но мы увидели, на мой взгляд, разочарование людей в титульной традиционной белорусской оппозиции. Никакого интереса к праймериз не было, очевидных лидеров среди оппозиции — не было, абсолютно среднего уровня фигуры, которые, наверное, могут участвовать в парламентских выборах, но, очевидно, что до президентских они не дотягивают. Для оппозиции это серьезный сигнал: да, Лукашенко в обществе не самая популярная фигура, но в той оппозиции, которую мы знаем, нет людей, способных за собой повести. В этом смысле у нас образовался политический вакуум, что, на мой взгляд, и продемонстрировали праймериз.





Формат участия оппозиции в выборах сейчас будет зависеть от того, как они себя будут вести и что будет происходить. В то же время, у меня мало надежд на победу Цепкало или Бабарико, даже если у них будет поддержка больше 100% избирателей. Мы знаем нашу избирательную систему, знаем ЦИК, знаем, что даже в избирательных комиссиях люди толком не знают результаты голосования по своему участку. Они знают только ту стопочку бюллетеней, которую посчитали лично. Поэтому максимум, на мой взгляд, что смогут засвидетельствовать кандидаты, серьезно участвующие в выборах, это то, что есть альтернатива Лукашенко, есть разумные люди, которые видят, знают и понимают, что страна должная развиваться по-другому, что Лукашенко — это уже устаревший реликт, который нам рассказывает про дырявые крыши на фермах или как садить картошку, когда весь мир говорит о высоких технологиях.









Необразованная дремучесть, которая допустима в революционное время, как например, в 1994 году после развала Союза, или как в 1917 году, когда были 14-летние командиры, у нас сильно затянулась. Мне кажется, задача людей, серьезно участвующих в президентской кампании, показать, что есть кому нормально развивать Беларусь, и мы можем это делать. Задача оппозиции на данный момент, как мне видится, в мобилизации людей на то, что Лукашенко нельзя участвовать в выборах, при нем выборы не могут быть честными. То есть это такая кампания «Лукашенко — уходи!». В идеале, если действия всех сторон будут согласованы, то это пойдет на пользу и кандидатам-бизнесменам, и оппозиции. Но, к сожалению, я не вижу, что эти стороны могут пойти по одному пути. Уже есть нападки друг на друга. Хотя, если бы они действовали вместе, то это могло бы привнести эффект, может, не в этом году, у нас ведь впереди ожидается референдум по изменению Конституции, и много чего может произойти.





— Ваш прогноз: кто нас поздравит с Новым годом?





— Думаю, поздравит нас, конечно, Лукашенко, но все будут понимать, что он не победитель. Если раньше главным аргументом тех, кто его признает, было то, что Александр Григорьевич не набрал 80% голосов, но он все равно победил, ибо никто из его оппонентов и близко к нему не приблизился, то сейчас мы такую ситуацию не увидим. Лукашенко не сможет себя чувствовать победителем.





— С момента выхода «Случайного президента» прошло много лет и много чего произошло. Есть желание написать продолжение этой книги?





— Есть такое желание, но я хочу, чтобы Александр Лукашенко ушел на пенсию, чтобы у него была возможность реально увидеть, как к нему относятся люди. Чтобы он реально увидел, какую команду он собрал, как она будет разбегаться и выстраиваться в очередь, чтобы дать интервью с рассказами, как им тяжело с ним работалось, и сколько они от него натерпелись. Я хочу, чтобы он увидел, как люди умеют предавать, точно так же, как предавал он, как умеют расправляться точно также, как расправлялся он, как умеют быть жестокими и несправедливыми те, кого он вчера кормил со своей руки.





Сегодня Лукашенко болен кессонной болезнью, он взлетел, у него кислородное голодание, в данном случае — информационное голодание, и он неадекватен. Писать про то, что он неадекватен? Он сам про это рассказывает через день. Это не очень интересно. Мне интересно, кессонная болезнь власти лечится или не лечится? Будет у человека осознание того что он сделал с этой страной, как он украл минимум 10 лет жизни у этой страны? Или все-таки кессонная болезнь власти неизлечима? Вот это мне интересно узнать.



