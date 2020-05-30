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Приплыли: ливень затопил Киев, в Москве - проливной дождь

30.05.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потоп на дорогах украинской столицы образовался после продолжительных ливней. Синоптики обещают туманы.


Фото: скриншот

Дождь в Киеве достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый) до 21.00 субботы, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 30 мая.

Во всем городе густая облачность, а из-за ливня серьезно снижена видимость. Ближе к воскресенью синоптики прогнозируют недолгие прояснения, температура может подняться до +15 +17 градусов днем и до +10 +12 градусов ночью, пишет korrespondent.net


Москва, 30 мая, Global Look Press


Как сообщают СМИ, в Москве за сутки выпало около 120% месячной нормы осадков, из-за ветра повалено более 50 деревьев, повреждены машины.

 
 
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Потоп на дорогах украинской столицы образовался после продолжительных ливней. Синоптики обещают туманы.
 
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