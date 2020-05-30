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Кроссовер BMW X2 обзавелся гибридной версией со средним расходом 1,7 л на 100 км

30.05.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания BMW расширяет ассортимент доступных «гибридов» с возможностью подзарядки от розетки — модельный ряд марки пополнился новой бензоэлектрической версией кроссовера X2.


Гибридная силовая установка на X2 xDrive25e знакома по родственному кроссоверу X1 — это комбинация 125-сильной турбо-«тройки» объемом 1,5 л в паре с 6-ступенчатым «автоматом» и установленного на задней оси электродвигателя. В сумме такой «гибрид» развивает 220 л.с. и 385 Нм крутящего момента. До 100 км/ч X2 xDrive25e разгоняется за паспортные 6,8 секунды, максимальная скорость — 195 км/ч (135 км/ч в электрическом режиме).


Кроссовер может передвигаться на электротяге — заряда тяговой литий-ионной батареи емкостью 10 кВтч, смонтированной под задними сиденьями, хватит на 53 км пробега по циклу WLTP. Подзарядить батарею можно от розетки (примерно за пять часов) или специального терминала i Wallbox (за 3,2 часа). Заявленный средний расход топлива у гибридного X2 по стандарту WLTP — 1,7 л на 100 км.


Багажный отсек у «гибрида» меньше, чем у обычных бензиновых и дизельных X2 — 410 л и 1290 л со сложенными задними сиденьями. Кроме того, X2 xDrive25e примерил новый передний бампер без противотуманок (теперь они располагаются в блок-фарах), который впоследствии получат и остальные версии «паркетника».


Продажи X2 xDrive25e начнутся в июле этого года — в Германии цены начинаются от 47 250 евро.

 
 
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Компания BMW расширяет ассортимент доступных «гибридов» с возможностью подзарядки от розетки - модельный ряд марки пополнился новой бензоэлектрической версией...
 
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