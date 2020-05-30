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Кроссовер BMW X2 обзавелся гибридной версией со средним расходом 1,7 л на 100 км
Источник материала: Tut.by
Компания BMW расширяет ассортимент доступных «гибридов» с возможностью подзарядки от розетки — модельный ряд марки пополнился новой бензоэлектрической версией кроссовера X2.
Гибридная силовая установка на X2 xDrive25e знакома по родственному
Кроссовер может передвигаться на электротяге — заряда тяговой литий-ионной батареи емкостью 10 кВтч, смонтированной под задними сиденьями, хватит на 53 км пробега по циклу WLTP. Подзарядить батарею можно от розетки (примерно за пять часов) или специального терминала i Wallbox (за 3,2 часа). Заявленный средний расход топлива у гибридного X2 по стандарту WLTP — 1,7 л на 100 км.
Багажный отсек у «гибрида» меньше, чем у обычных
Продажи X2 xDrive25e начнутся в июле этого года — в Германии цены начинаются от 47 250 евро.
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Компания BMW расширяет ассортимент доступных «гибридов» с возможностью подзарядки от розетки - модельный ряд марки пополнился новой бензоэлектрической версией...
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