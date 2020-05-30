Маски, перчатки, 101 роза. Как отмечали последний звонок во 2-й гимназии Слуцка

Источник материала: Слуцк Город





Новые времена и новый модный «лук» выпускников.

В этом году последние звонки в школах прошли без массовых гуляний. В слуцкой гимназии №2 родители изготовили для теперь уже вчерашних одиннадцатиклассников «выпускные маски» и дополнили образы чёрными перчатками.

Во второй гимназии всего 20 выпускников, вчера для них провели фотосессию с акцентом на эмоции выпускников в их глазах. Фотографии родители прислали SlutskGorod.













В свою очередь, выпускники сами купили своему классному руководителю Аржинской Елене Адамовне 101 розу, спели и станцевали для неё песню «Миллион алых роз».







