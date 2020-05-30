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Маски, перчатки, 101 роза. Как отмечали последний звонок во 2-й гимназии Слуцка

30.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Маски, перчатки, 101 роза. Как отмечали последний звонок во 2-й гимназии Слуцка

Новые времена и новый модный «лук» выпускников.

В этом году последние звонки в школах прошли без массовых гуляний. В слуцкой гимназии №2 родители изготовили для теперь уже вчерашних одиннадцатиклассников «выпускные маски» и дополнили образы чёрными перчатками. 

Во второй гимназии всего 20 выпускников, вчера для них провели фотосессию с акцентом на эмоции выпускников в их глазах. Фотографии родители прислали SlutskGorod.

 



В свою очередь, выпускники сами купили своему классному руководителю Аржинской Елене Адамовне 101 розу, спели и станцевали для неё песню «Миллион алых роз».



 
 
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В этом году последние звонки в школах прошли без массовых гуляний. В слуцкой гимназии №2 родители изготовили для теперь уже вчерашних одиннадцатиклассников...
 
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