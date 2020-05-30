Где надо бдить... Планируемые места установки датчиков контроля скорости 30 и 31 мая

Источник материала: Виртуальный Брест

30 мая в промежуток времени с 23:00 до 02:00 на автомобильной дороге М1/Е30 «Брест-Минск» (56 километр) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 90/70 км/ч.





31 мая в промежуток времени с 07:00 до 19:00 в Бресте на улицах: Варшавское шоссе (район дома №37), Пионерской (район дома №50), в Барановичах на улице Тельмана (район дома №82) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дорог ограничена 60 км/ч.



Также 31 мая в промежуток времени с 07:00 до 11:00 на автомобильной дороге М1/Е30 «Брест-Минск» (56 километр) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 90/70 км/ч.

ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.