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Где надо бдить... Планируемые места установки датчиков контроля скорости 30 и 31 мая

30.05.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

30 мая в промежуток времени с 23:00 до 02:00 на автомобильной дороге М1/Е30 «Брест-Минск» (56 километр) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 90/70 км/ч.

Где надо бдить... Планируемые места установки датчиков контроля скорости 30 и 31 мая

31 мая в промежуток времени с 07:00 до 19:00 в Бресте на улицах: Варшавское шоссе (район дома №37), Пионерской (район дома №50), в Барановичах на улице Тельмана (район дома №82) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дорог ограничена 60 км/ч.

Также 31 мая в промежуток времени с 07:00 до 11:00 на автомобильной дороге М1/Е30 «Брест-Минск» (56 километр) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 90/70 км/ч.
ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  30 мая в промежуток времени с 23:00 до 02:00 на автомобильной дороге М1/Е30 «Брест-Минск» (56 километр) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем...
 
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