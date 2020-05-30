ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Очень скромный пикет, где можно подписаться за Светлану Тихановскую в Бресте

30.05.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

По сравнению с другими городами Брест не спешит ставить подписи за кандидатов в Президенты. Сегодня в Лиде и Солигорске пришло много народа, а у нас, около кинотеатра Беларусь - буквально десяток человек. Мы не говорим, хорошо это или плохо - просто констатируем факт. Может быть и хорошо, нечего толпиться в условиях пандемии.

Очень скромный пикет, где можно подписаться за Светлану Тихановскую в Бресте

Впрочем, основной день для сбора подписей, как мы уже сообщали ранее, завтра, в воскресенье, с 12 до 22. Но и это ещё ничего не значит, сбор подписей будет продолжен и после этого. Тем более, что пока погода "не блещет".

Очень скромный пикет, где можно подписаться за Светлану Тихановскую в Бресте

Правда, нельзя не признать, что по сравнению с другими кандидатами на высокую должность, в данном случае можно говорить про аншлаг. Таким явным выражением народного внимания не может похвастаться никто. И этот никто, похоже, очень зол.

Очень скромный пикет, где можно подписаться за Светлану Тихановскую в Бресте

Напомним, вот что было вчера:

Блогера Сергея Тихановского, который возглавил инициативную группу по сбору подписей своей жены Светланы Тихановской, Лукашенко назвал «шелудивым» и сказал. что знает, на чьих машинах он ездит и какое у него гражданство.

Очень скромный пикет, где можно подписаться за Светлану Тихановскую в Бресте

— Это вроде независимая газета («Коммерсант» — Прим. TUT.BY) в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого (речь о Сергее Тихановском. — Прим. TUT.BY), иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели, — отметил Лукашенко.

Очень скромный пикет, где можно подписаться за Светлану Тихановскую в Бресте

Напоминаем, приходить и отдавать свою подпись за того или иного кандидата - законно и разрешено.

В Бресте 1 июня в понедельник состоится пикет по сбору подписей c участием Валерия Цепкало! Начало в 18.00. Пикет состоится на ул. Советской, напротив кинотеатра Беларусь. Приглашаем пообщается с Валерием Цепкало, задать вопросы, поставить подпись за его выдвижение кандидатом в президенты Республики Беларусь!

С уважением, команда «Беларусь Будущего»

Хотите, чтобы мы рассказали про другие пикеты в Бресте? Пишите нам, присылайте фото и видео с места событий.

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По сравнению с другими городами Брест не спешит ставить подписи за кандидатов в Президенты. Сегодня в Лиде и Солигорске пришло много народа, а у нас, около...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маски, перчатки, 101 роза. Как отмечали последний звонок во 2-й гимназии Слуцка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика