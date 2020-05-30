|
Очень скромный пикет, где можно подписаться за Светлану Тихановскую в Бресте
30.05.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По сравнению с другими городами Брест не спешит ставить подписи за кандидатов в Президенты. Сегодня в Лиде и Солигорске пришло много народа, а у нас, около кинотеатра Беларусь - буквально десяток человек. Мы не говорим, хорошо это или плохо - просто констатируем факт. Может быть и хорошо, нечего толпиться в условиях пандемии.
Впрочем, основной день для сбора подписей, как мы уже сообщали ранее, завтра, в воскресенье, с 12 до 22. Но и это ещё ничего не значит, сбор подписей будет продолжен и после этого. Тем более, что пока погода "не блещет".
Правда, нельзя не признать, что по сравнению с другими кандидатами на высокую должность, в данном случае можно говорить про аншлаг. Таким явным выражением народного внимания не может похвастаться никто. И этот никто, похоже, очень зол.
Напомним, вот что было вчера:
Блогера Сергея Тихановского, который возглавил инициативную группу по сбору подписей своей жены Светланы Тихановской, Лукашенко назвал «шелудивым» и сказал. что знает, на чьих машинах он ездит и какое у него гражданство.
— Это вроде независимая газета («Коммерсант» — Прим. TUT.BY) в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого (речь о Сергее Тихановском. — Прим. TUT.BY), иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели, — отметил Лукашенко.
Напоминаем, приходить и отдавать свою подпись за того или иного кандидата - законно и разрешено.
Хотите, чтобы мы рассказали про другие пикеты в Бресте? Пишите нам, присылайте фото и видео с места событий.
Если вы располагаете интересной информацией
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сравнению с другими городами Брест не спешит ставить подписи за кандидатов в Президенты. Сегодня в Лиде и Солигорске пришло много народа, а у нас, около...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)