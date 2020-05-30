Очень скромный пикет, где можно подписаться за Светлану Тихановскую в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

По сравнению с другими городами Брест не спешит ставить подписи за кандидатов в Президенты. Сегодня в Лиде и Солигорске пришло много народа, а у нас, около кинотеатра Беларусь - буквально десяток человек. Мы не говорим, хорошо это или плохо - просто констатируем факт. Может быть и хорошо, нечего толпиться в условиях пандемии.





Впрочем, основной день для сбора подписей, как мы уже сообщали ранее, завтра, в воскресенье, с 12 до 22. Но и это ещё ничего не значит, сбор подписей будет продолжен и после этого. Тем более, что пока погода "не блещет".





Правда, нельзя не признать, что по сравнению с другими кандидатами на высокую должность, в данном случае можно говорить про аншлаг. Таким явным выражением народного внимания не может похвастаться никто. И этот никто, похоже, очень зол.





Напомним, вот что было вчера:

Блогера Сергея Тихановского, который возглавил инициативную группу по сбору подписей своей жены Светланы Тихановской, Лукашенко назвал «шелудивым» и сказал. что знает, на чьих машинах он ездит и какое у него гражданство.





— Это вроде независимая газета («Коммерсант» — Прим. TUT.BY) в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого (речь о Сергее Тихановском. — Прим. TUT.BY), иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели, — отметил Лукашенко.





Напоминаем, приходить и отдавать свою подпись за того или иного кандидата - законно и разрешено.

В Бресте 1 июня в понедельник состоится пикет по сбору подписей c участием Валерия Цепкало! Начало в 18.00. Пикет состоится на ул. Советской, напротив кинотеатра Беларусь. Приглашаем пообщается с Валерием Цепкало, задать вопросы, поставить подпись за его выдвижение кандидатом в президенты Республики Беларусь! С уважением, команда «Беларусь Будущего»

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